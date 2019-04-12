Новосибирцы собрали своими руками десятки реактивных ракет и запустили их в небо
Вместо топлива аппараты использовали воду и воздух
Жители Академгородка запустили самодельные реактивные ракеты в честь Дня космонавтики. В этом году в 4-м «Ракетном фестивале» Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН участвовали 72 команды.
Участники делают ракеты из подручных материалов. Основой для ракеты служит обычная пластиковая бутылка, а топливом становится смесь воды и воздуха.
«Принцип действия у ракеты как у реактивного двигателя. Топливо — это воздушно-водяная смесь под давлением. Жидкость хочет вырваться наружу, и когда нажимают кнопку "пуск", создаётся реактивная тяга», — объяснила учёный секретарь ИТПМ СО РАН Юлия Кратова.
Один из участников Антон Седых снял, как ракета взмывает в воздух.
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полёт в космос — НГС вспомнил, как новосибирские учёные помогли человеку улететь к звёздам.
Дарья Януш
Фото Юлии Кратовой
Видео Антона Седых