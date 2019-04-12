Новосибирцы собрали своими руками десятки реактивных ракет и запустили их в небо

Вместо топлива аппараты использовали воду и воздух

Старший научный сотрудник ИТПМ СО РАН Илья Зверков на один день становится начальником космодрома 
Старший научный сотрудник ИТПМ СО РАН Илья Зверков на один день становится начальником космодрома 

Жители Академгородка запустили самодельные реактивные ракеты в честь Дня космонавтики. В этом году в 4-м «Ракетном фестивале» Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН участвовали 72 команды. 


Участники делают ракеты из подручных материалов. Основой для ракеты служит обычная пластиковая бутылка, а топливом становится смесь воды и воздуха.


«Принцип действия у ракеты как у реактивного двигателя. Топливо — это воздушно-водяная смесь под давлением. Жидкость хочет вырваться наружу, и когда нажимают кнопку "пуск", создаётся реактивная тяга», — объяснила учёный секретарь ИТПМ СО РАН Юлия Кратова.


Один из участников Антон Седых снял, как ракета взмывает в воздух.



12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полёт в космос — НГС вспомнил, как новосибирские учёные помогли человеку улететь к звёздам.

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