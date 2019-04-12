Новосибирцы собрали своими руками десятки реактивных ракет и запустили их в небо

Старший научный сотрудник ИТПМ СО РАН Илья Зверков на один день становится начальником космодрома

Жители Академгородка запустили самодельные реактивные ракеты в честь Дня космонавтики. В этом году в 4-м «Ракетном фестивале» Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН участвовали 72 команды.







Участники делают ракеты из подручных материалов. Основой для ракеты служит обычная пластиковая бутылка, а топливом становится смесь воды и воздуха.





«Принцип действия у ракеты как у реактивного двигателя. Топливо — это воздушно-водяная смесь под давлением. Жидкость хочет вырваться наружу, и когда нажимают кнопку "пуск", создаётся реактивная тяга», — объяснила учёный секретарь ИТПМ СО РАН Юлия Кратова.





Один из участников Антон Седых снял, как ракета взмывает в воздух.











12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полёт в космос — НГС вспомнил, как новосибирские учёные помогли человеку улететь к звёздам.