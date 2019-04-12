Двое попутчиков вызвались проводить пенсионера до Сбербанка и попали в полицию

Полиция забрала двух подозрительных мужчин из отделения Сбербанка на Фрунзе — после объяснений пенсионера их отпустили

Сегодня днём, 12 апреля, в отделение Сбербанка на Фрунзе, 18 в центре Новосибирска пришёл пожилой мужчина за пенсией с двумя сопровождающими. Сотрудникам банка это показалось подозрительным — они вызвали полицию.





Как пояснили в пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк», сотрудники действовали согласно инструкции.





«Инцидент подтверждаем. Сегодня в отделение банка по адресу улица Фрунзе, 18 подозрительные лица привезли пожилого мужчину, который попросил выдать ему пенсию. Выяснилось, что на имя клиента открыта карта, на которую поступает его пенсия, при этом он заявил, что карту не оформлял. Заподозрив, что в отношении средств клиента могут совершаться противоправные действия, сотрудники банка действовали согласно инструкции: заблокировали карту и вызвали сотрудников полиции. Ведётся разбирательство, банк оказывает всяческое содействие», — рассказали в пресс-службе Сбербанка.





В пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области сообщили, что по данному факту была проведена проверка. Пенсионер рассказал сотрудникам полиции, что мужчины — его знакомые, к ним он никаких претензий не имеет.





«Данные люди, которые приходили в Сбербанк, были доставлены в полицию. Все были опрошены. Гражданин, который получал пенсию, сказал сотрудникам полиции, что пенсию никому не отдаёт, а данные люди просто сопровождающие — помогают ему передвигаться по городу. Претензий он не имеет. Как он сказал сотрудникам полиции, заявление не стал писать, пенсия у него находится», — сообщили в областном управлении МВД.





Пенсионеры нередко становятся жертвами и телефонных мошенников. В октябре 2018 года представившийся сотрудником Сбербанка москвич обманул пенсионеров из Новосибирска на 24,4 тысячи рублей — он предложил пенсионерам компенсацию по депозитам 1990-х, но в итоге снял деньги с их карт.