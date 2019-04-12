Космонавт Анна Кикина поздравила новосибирцев с Днём космонавтики

Кикина выросла в Новосибирске, а сейчас работает испытателем в космическом отряде

Анна Кикина — первая российская девушка-космонавт из гражданских, которая может полететь в космос

Космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Анна Кикина поздравила жителей родного Новосибирска с Днём космонавтики.







«Поздравляю вас с Международным днем полета человека в космос! Искренне желаю всем здоровья, благополучия в семьях, успехов в делах и достижения поставленных целей, какими бы сложными они ни казались на первый взгляд», — передаёт слова Анны пресс-служба Главного управления МЧС по Новосибирской области.





Она адресовала поздравления всем землякам, особо отметив спасателей, пожарных, учащихся и преподавателей по профилю спорта и безопасности жизнедеятельности.





В ноябре 2017 года она в качестве бортинженера принимала участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полёт к Луне.





12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос — добродушная улыбка лётчика и его бодрое «Поехали!» стали триумфом советской космонавтики. Накануне Дня космонавтики НГС вспомнил, как новосибирцы помогали осваивать космос и что сейчас делают сибирские учёные для ракет и спутников.





Анна Кикина выросла и получила базовое образование в Новосибирске, где окончила школу № 29 со спортивным уклоном.





В 2005 году она завершила курсы при МЧС России, является инструктором по обучению населения основам оказания первой помощи на месте происшествий, имеет удостоверение спасателя. Затем Анна Кикина получила красный диплом Новосибирской государственной академии водного транспорта по специальностям «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Экономика и управление на предприятии (транспорта)», затем стала радиоведущей в Горно-Алтайске (Республика Алтай).





В отряд кандидатов в космонавты-испытатели попала случайно, пройдя открытый Роскосмосом конкурс для молодежи, отмечается в сообщении МЧС.