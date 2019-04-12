Ищите объезд: рабочие перекроют улицу Бориса Богаткова
НГС публикует схему проезда перекрытого участка
Завтра, 13 апреля, в Новосибирске закрывается проезд по улице Бориса Богаткова недалеко от речного вокзала.
«С 13 до 21 апреля закрывается движение транспорта по улице Бориса Богаткова в районе дома
Объезд — по улицам Восход, Никитина и Гурьевской.
Дорогу перекрывают в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
На этой неделе также стало известно, что через месяц в Новосибирске закроют движение по участку улицы Зыряновской — из-за этого в течение нескольких дней не будет ходить в центр города трамвай
Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова (1), 2gis.ru (2)