Ищите объезд: рабочие перекроют улицу Бориса Богаткова

НГС публикует схему проезда перекрытого участка

Проезд у детсада № 391 на Бориса Богаткова, 25 будет закрыт до конца следующей недели 
Проезд у детсада № 391 на Бориса Богаткова, 25 будет закрыт до конца следующей недели 


Завтра, 13 апреля, в Новосибирске закрывается проезд по улице Бориса Богаткова недалеко от речного вокзала.


«С 13 до 21 апреля закрывается движение транспорта по улице Бориса Богаткова в районе дома № 25.


Объезд — по улицам Восход, Никитина и Гурьевской.


Дорогу перекрывают в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Дорогу закроют возле детского сада № 391 «Ёлочка»
Дорогу закроют возле детского сада № 391 «Ёлочка»


На этой неделе также стало известно, что через месяц в Новосибирске закроют движение по участку улицы Зыряновской — из-за этого в течение нескольких дней не будет ходить в центр города трамвай № 13.

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