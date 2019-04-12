Ищите объезд: рабочие перекроют улицу Бориса Богаткова

Проезд у детсада № 391 на Бориса Богаткова, 25 будет закрыт до конца следующей недели





Завтра, 13 апреля, в Новосибирске закрывается проезд по улице Бориса Богаткова недалеко от речного вокзала.





«С 13 до 21 апреля закрывается движение транспорта по улице Бориса Богаткова в районе дома № 25 .





Объезд — по улицам Восход, Никитина и Гурьевской.





Дорогу перекрывают в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Дорогу закроют возле детского сада № 391 «Ёлочка»



