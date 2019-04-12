Бывшего менеджера «Ленты» оштрафовали на 4 миллиона за откаты от поставщиков

Подсудимый отделался условным сроком, но должен выплатить штраф в размере 4 миллионов рублей — приговор в законную силу ещё не вступил

В Новосибирске вынесли приговор бывшему дивизионному менеджеру сети гипермаркетов «Лента» Сергею Кожевникову, которого обвиняли в получении откатов от поставщиков за продвижение их продукции на полках магазинов.







По версии обвинения, бывший работник «Ленты» в 2016–2017 годах получил несколько миллионов от коммерческих фирм в обмен на продвижение их интересов, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Кировского района Ольга Дуденко.







Она уточнила, что подсудимый работал региональным дивизионным менеджером по управлению категориями в отделе гастрономических товаров. Как следует из материалов уголовного дела, он предлагал поставщикам каждый месяц платить ему по 1–2% прибыли от продаж за то, что их продукция будет появляться на полках гипермаркетов. Деньги поставщики, как правило, перечисляли ему на карты.







«У них складывалось впечатление, что если они не будут этот процент платить каждый месяц, <…> значит их товар не будет представлен», — пояснила помощник прокурора Кировского района.







По её словам, в итоге директор одной из коммерческих фирм обратилась в полицию с просьбой проверить, законно ли поступает дивизионный менеджер «Ленты». В результате в сентябре 2017 года при получении очередного отката наличными подсудимого задержали силовики. Из «Ленты» нарушителя уволили. После этого он оказался на скамье подсудимых по обвинению в 13 эпизодах коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) и одном эпизоде мошенничества (ст. 159 УК РФ).







Дело рассматривал Кировский районный суд Новосибирска.







Как уточнила Ольга Дуденко, подсудимый не оспаривал обстоятельства преступлений. Но при этом и он, и его защитник настаивали на том, что квалификация эпизодов, согласно Уголовному кодексу, должна быть иной.







Сегодня, 12 апреля, в суде закончилось оглашение приговора Сергею Кожевникову. Бывший менеджер «Ленты» получил 6 лет лишения свободы условно и должен выплатить штраф в размере 4 миллионов рублей. Также осуждённому запретили в течение трёх лет выполнять управленческие функции в коммерческих фирмах, сообщили в прокуратуре Кировского района.







Ранее в самой «Ленте» корреспонденту НГС рассказывали, что уличить топ-менеджера в получении денег помогла служба безопасности компании. «Подобные практики для нас неприемлемы, мы последовательно ведём работу по их выявлению и пресечению. Оперативно-следственные мероприятия в отношении господина Кожевникова были проведены совместно с сотрудниками службы безопасности "Ленты"», — поясняли в пресс-службе сети гипермаркетов.

