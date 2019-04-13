Затопленную улицу решили отремонтировать после заплыва девочки на «ватрушке»

В этом году отремонтируют 5 километров дорог в микрорайоне «Бронный»

Администрация Кировского района сообщила о том, что в этом году отремонтирует 5 километров дорог в микрорайоне «Бронный», — в начале апреля в одном из переулков микрорайона появилась огромная лужа, затопившая четверть улицы. В этой луже устроила заплыв девочка на «ватрушке».





О предстоящем ремонте корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос.





«Скопление воды на дорогах сектора индивидуальной застройки происходит из-за отсутствия системы водоотвода ливневых и талых вод. Кроме того, вода на проезжей части может скапливаться из-за неудовлетворительного состояния дорог. <...>





В текущем году планируется продолжить ремонт данных дорог, в том числе отремонтируют 5000 кв. м дорог микрорайона "Бронный"»,





— говорится в ответе на запрос.





При этом в администрации района признались, что зимой и весной снег с территории частного сектора не вывозился. «В связи с ограниченным бюджетным финансированием не предусмотрен вывоз снега с территории сектора индивидуальной застройки. 2 апреля [были] выполнены работы по откачке талых вод с дороги по 8-му Бронному переулку.





Вчера мэрия сообщала, что дорожники устранили ямы на перекрёстке проспектов Лаврентьева и Строителей — на прошлой неделе на этом перекрёстке жительница Академгородка пробила колесо автомобиля и чуть не попала в аварию.