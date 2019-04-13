Затопленную улицу решили отремонтировать после заплыва девочки на «ватрушке»

Администрация района признала, что улицу затопило из-за нехватки денег на вывоз снега

В этом году отремонтируют 5 километров дорог в микрорайоне «Бронный»
В этом году отремонтируют 5 километров дорог в микрорайоне «Бронный»

Администрация Кировского района сообщила о том, что в этом году отремонтирует 5 километров дорог в микрорайоне «Бронный», — в начале апреля в одном из переулков микрорайона появилась огромная лужа, затопившая четверть улицы. В этой луже устроила заплыв девочка на «ватрушке». 


О предстоящем ремонте корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос. 


«Скопление воды на дорогах сектора индивидуальной застройки происходит из-за отсутствия системы водоотвода ливневых и талых вод. Кроме того, вода на проезжей части может скапливаться из-за неудовлетворительного состояния дорог. <...> 


В текущем году планируется продолжить ремонт данных дорог, в том числе отремонтируют 5000 кв. м дорог микрорайона "Бронный"», 


— говорится в ответе на запрос.


При этом в администрации района признались, что зимой и весной снег с территории частного сектора не вывозился. «В связи с ограниченным бюджетным финансированием не предусмотрен вывоз снега с территории сектора индивидуальной застройки. 2 апреля [были] выполнены работы по откачке талых вод с дороги по 8-му Бронному переулку.


Вчера мэрия сообщала, что дорожники устранили ямы на перекрёстке проспектов Лаврентьева и Строителей — на прошлой неделе на этом перекрёстке жительница Академгородка пробила колесо автомобиля и чуть не попала в аварию.

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