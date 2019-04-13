Фото: в Новосибирске расцвели альпийские цветы

Фиолетовые цветы с жёлтой серединой заметили в Ленинском районе города

Примула также называется первоцветом

В Новосибирске расцвели фиолетовые цветы — в Ленинском районе нашли примулу.







«Примулу нашла на улице Римского-Корсакова», — написала корреспонденту НГС читательница Анна Задорожная.





Примула считается первоцветом — эти цветы весной распускаются в числе первых. Разные виды примул встречаются в горах, в том числе в Альпах.





Также в Новосибирске её используют в ландшафтном искусстве. Например, в конце сентября прошлого года примулу посадили в саду возле центра соцпомощи «Морской залив».





Недавно НГС рассказывал, что в Новосибирске уже зацвела мать-и-мачеха, а также крокусы.