Автобус и троллейбус столкнулись у Дома офицеров

На перекрёстке образовалась большая пробка

Автобус притёрся к троллейбусу рядом с перекрёстком Красного проспекта и улицы Гоголя. Никто из пассажиров не пострадал
Автобус притёрся к троллейбусу рядом с перекрёстком Красного проспекта и улицы Гоголя. Никто из пассажиров не пострадал

Около полудня в пятницу, 12 апреля, возле Дома офицеров в центре Новосибирска столкнулись автобус и троллейбус с пассажирами. 


Как пояснили аварийные комиссары службы «Альянс», автобус не выдержал боковой интервал и «притёрся». 


«Автобус двигался по Гоголя у дома № 8 в сторону Красного проспекта. И, не выдержав боковой интервал, столкнулся с троллейбусом, который двигался в попутном направлении. Пострадавших нет. Движение затруднено. Водитель автобуса вину признал», — коротко описали ситуацию в службе «Альянс».


После аварии автобус и троллейбус заблокировали две полосы улицы Гоголя
После аварии автобус и троллейбус заблокировали две полосы улицы Гоголя


Из-за аварии образовалась большая пробка на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта 
Из-за аварии образовалась большая пробка на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта 


В конце января в Новосибирске произошла ещё одна авария с участием троллейбуса — в Ленинском районе автомобиль Daewoo Prince влетел между троллейбусом № 4 и дорожным ограждением.

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