Автобус и троллейбус столкнулись у Дома офицеров
На перекрёстке образовалась большая пробка
Около полудня в пятницу, 12 апреля, возле Дома офицеров в центре Новосибирска столкнулись автобус и троллейбус с пассажирами.
Как пояснили аварийные комиссары службы «Альянс», автобус не выдержал боковой интервал и «притёрся».
«Автобус двигался по Гоголя у дома
В конце января в Новосибирске произошла ещё одна авария с участием троллейбуса — в Ленинском районе автомобиль Daewoo Prince влетел между троллейбусом
Анастасия Нефёдова
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс» (1–2), 2gis.ru (3)