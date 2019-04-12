Автобус и троллейбус столкнулись у Дома офицеров

Автобус притёрся к троллейбусу рядом с перекрёстком Красного проспекта и улицы Гоголя. Никто из пассажиров не пострадал

Около полудня в пятницу, 12 апреля, возле Дома офицеров в центре Новосибирска столкнулись автобус и троллейбус с пассажирами.





Как пояснили аварийные комиссары службы «Альянс», автобус не выдержал боковой интервал и «притёрся».





«Автобус двигался по Гоголя у дома № 8 в сторону Красного проспекта. И, не выдержав боковой интервал, столкнулся с троллейбусом, который двигался в попутном направлении. Пострадавших нет. Движение затруднено. Водитель автобуса вину признал», — коротко описали ситуацию в службе «Альянс».





После аварии автобус и троллейбус заблокировали две полосы улицы Гоголя





Из-за аварии образовалась большая пробка на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта



