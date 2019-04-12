В метро показали новый состав после экономного ремонта

Починка одного вагона обходится в 13 миллионов, а новый стоит около 80 миллионов

В кабине машиниста установлено новое оборудование
В кабине машиниста установлено новое оборудование

Сегодня, 12 апреля, в Новосибирском метрополитене показали отремонтированный состав — вагон покрасили и поставили в нём новое оборудование.


«Вагон разбирается полностью. Остается только корпус, который в определённых местах, где он испытывает серьезные нагрузки, усиливается, полностью очищается от старой краски, ржавчины, — рассказал о проведённом ремонте начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло. — Вагон идет полностью под покраску. И затем ставится новое оборудование. Оборудование практически всё отечественного производства. Это полностью проводка высокого напряжения, низкого напряжения. Тормозная аппаратура, электромеханическая часть, обновление салона. Всё изготавливается у нас, здесь на базе метрополитена, начиная от поручней, заканчивая облицовочными материалами».


В новом составе полностью обновили покрытие и поставили новое оборудование
В новом составе полностью обновили покрытие и поставили новое оборудование


Кроме того, по словам Чмыхайло, в вагоне устанавливают современную систему пожаротушения и видеонаблюдения и оборудуют места для инвалидов. 


По словам мэра Анатолия Локтя (на фото слева), отремонтировать вагон намного дешевле, чем купить новый
По словам мэра Анатолия Локтя (на фото слева), отремонтировать вагон намного дешевле, чем купить новый


Сейчас в новосибирском метрополитене используются вагоны, которые начали ходить ещё с момента запуска метро в 1986 году. 


«Но такого типа поездов уже нет, мы работаем с той конструкцией. Это самая первая партия 80-х годов, когда запускали метрополитен. Из этой партии осталось уже немного, но нам предстоит их откапиталить, чтобы не превысить сроки их ресурса, — рассказал на презентации поезда мэр Анатолий Локоть. — Ремонт одного вагона стоит порядка 13 миллионов. А покупка нового такого же типа обходится более чем в 80 миллионов».


Новый состав выкатили в Заельцовском метродепо
Новый состав выкатили в Заельцовском метродепо


По плану новосибирского метрополитена, в год должны ремонтировать по 2 состава. Капремонт позволяет продлить жизнь составу ещё на 15 лет. После этого он должен быть списан, и следующий ремонт уже не проводится, объяснил Чмыхайло. 


Сейчас, отметил он, новосибирскому метрополитену нужно обновить ещё 15 составов.


Выход нового состава


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