В метро показали новый состав после экономного ремонта

Починка одного вагона обходится в 13 миллионов, а новый стоит около 80 миллионов

В кабине машиниста установлено новое оборудование

Сегодня, 12 апреля, в Новосибирском метрополитене показали отремонтированный состав — вагон покрасили и поставили в нём новое оборудование.







«Вагон разбирается полностью. Остается только корпус, который в определённых местах, где он испытывает серьезные нагрузки, усиливается, полностью очищается от старой краски, ржавчины, — рассказал о проведённом ремонте начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло. — Вагон идет полностью под покраску. И затем ставится новое оборудование. Оборудование практически всё отечественного производства. Это полностью проводка высокого напряжения, низкого напряжения. Тормозная аппаратура, электромеханическая часть, обновление салона. Всё изготавливается у нас, здесь на базе метрополитена, начиная от поручней, заканчивая облицовочными материалами».





В новом составе полностью обновили покрытие и поставили новое оборудование





Кроме того, по словам Чмыхайло, в вагоне устанавливают современную систему пожаротушения и видеонаблюдения и оборудуют места для инвалидов.





По словам мэра Анатолия Локтя (на фото слева), отремонтировать вагон намного дешевле, чем купить новый





Сейчас в новосибирском метрополитене используются вагоны, которые начали ходить ещё с момента запуска метро в 1986 году.





«Но такого типа поездов уже нет, мы работаем с той конструкцией. Это самая первая партия 80-х годов, когда запускали метрополитен. Из этой партии осталось уже немного, но нам предстоит их откапиталить, чтобы не превысить сроки их ресурса, — рассказал на презентации поезда мэр Анатолий Локоть. — Ремонт одного вагона стоит порядка 13 миллионов. А покупка нового такого же типа обходится более чем в 80 миллионов».







Новый состав выкатили в Заельцовском метродепо





По плану новосибирского метрополитена, в год должны ремонтировать по 2 состава. Капремонт позволяет продлить жизнь составу ещё на 15 лет. После этого он должен быть списан, и следующий ремонт уже не проводится, объяснил Чмыхайло.





Сейчас, отметил он, новосибирскому метрополитену нужно обновить ещё 15 составов.







Выход нового состава



