В метро показали новый состав после экономного ремонта
Починка одного вагона обходится в 13 миллионов, а новый стоит около 80 миллионов
Сегодня, 12 апреля, в Новосибирском метрополитене показали отремонтированный состав — вагон покрасили и поставили в нём новое оборудование.
«Вагон разбирается полностью. Остается только корпус, который в определённых местах, где он испытывает серьезные нагрузки, усиливается, полностью очищается от старой краски, ржавчины, — рассказал о проведённом ремонте начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло. — Вагон идет полностью под покраску. И затем ставится новое оборудование. Оборудование практически всё отечественного производства. Это полностью проводка высокого напряжения, низкого напряжения. Тормозная аппаратура, электромеханическая часть, обновление салона. Всё изготавливается у нас, здесь на базе метрополитена, начиная от поручней, заканчивая облицовочными материалами».
Кроме того, по словам Чмыхайло, в вагоне устанавливают современную систему пожаротушения и видеонаблюдения и оборудуют места для инвалидов.
Сейчас в новосибирском метрополитене используются вагоны, которые начали ходить ещё с момента запуска метро в 1986 году.
«Но такого типа поездов уже нет, мы работаем с той конструкцией. Это самая первая партия 80-х годов, когда запускали метрополитен. Из этой партии осталось уже немного, но нам предстоит их откапиталить, чтобы не превысить сроки их ресурса, — рассказал на презентации поезда мэр Анатолий Локоть. — Ремонт одного вагона стоит порядка 13 миллионов. А покупка нового такого же типа обходится более чем в 80 миллионов».
По плану новосибирского метрополитена, в год должны ремонтировать по 2 состава. Капремонт позволяет продлить жизнь составу ещё на 15 лет. После этого он должен быть списан, и следующий ремонт уже не проводится, объяснил Чмыхайло.
Сейчас, отметил он, новосибирскому метрополитену нужно обновить ещё 15 составов.
Анна Богданова
Фото и видео Густаво Зырянова