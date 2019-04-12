«Жители в недоумении»: рядом с частным детсадом на Сибиряков-Гвардейцев вырубили все деревья
Спиленные деревья аккуратно сложили возле проезда
Рядом с частным детским садом «Акварель» на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска вырубили деревья.
«Вчера на улице Сибиряков-Гвардейцев, 27/1 срубили все деревья. Участок вдоль дороги принадлежит кировской администрации. Жители в недоумении. Садик не давал заявку на сруб деревьев. Жильцам они не мешали, проезд не загораживали», — написала в редакцию НГС читательница.
В детском саду корреспонденту НГС подтвердили, что сад не имеет отношения к вырубке деревьев, а земля за оградой — муниципальная.
«Нас об этом никто не уведомлял, потому что это территория муниципальная. У нас наша земля только в рамках ограждения, забора», — сообщили в «Акварели».
НГС отправил в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос о причинах вырубки деревьев.
В конце марта в Новосибирске начали вырубать деревья на улице Кошурникова — там обустраивают новый сквер.
Елена Громкова
Фото читательницы НГС