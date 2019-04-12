Дорожники заделали в Академгородке глубокую яму, которая едва не привела к аварии

Теперь власти готовят претензию к подрядчику, который ремонтировал дорогу

Так выглядела дорога до ремонта
Так выглядела дорога до ремонта

В мэрии Новосибирска отчитались, что дорожники устранили ямы на перекрёстке проспектов Лаврентьева и Строителей, — на прошлой неделе на этом перекрёстке жительница Академгородка пробила колесо автомобиля и чуть не попала в аварию.


Об этом сообщили в главном управлении благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС.


«Яма на указанном участке устранена силами и средствами МКУ "ДЭУ № 1" (обслуживает дороги Советского района. — Прим. ред.). Участок проспекта Лаврентьева от улицы Николаева до улицы Будкера в планах капитального ремонта "Управления дорожного строительства" на 2019 год. 


Участок проспекта Лаврентьева от проспекта Строителей до улицы Николаева находится на гарантии. "УДС" готовит претензию на подрядчика, выполнившего ремонт указанного участка проезжей части», — говорится в ответе.


Дорожники залатали глубокую яму, которая была на перекрёстке
Дорожники залатали глубокую яму, которая была на перекрёстке


В конце марта в Facebook появилось видео с провалившимся в яму автомобилем — его владелец не смог самостоятельно выбраться из глубокой выбоины.


Новосибирцы регулярно пробивают колёса в глубоких ямах на дорогах Новосибирска — так, например, в августе 2018 года пять автомобилей пробили колёса в глубокой яме на улице Светлановской на границе Заельцовского и Калининского районов Новосибирска.

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