Дорожники заделали в Академгородке глубокую яму, которая едва не привела к аварии
Теперь власти готовят претензию к подрядчику, который ремонтировал дорогу
В мэрии Новосибирска отчитались, что дорожники устранили ямы на перекрёстке проспектов Лаврентьева и Строителей, — на прошлой неделе на этом перекрёстке жительница Академгородка пробила колесо автомобиля и чуть не попала в аварию.
Об этом сообщили в главном управлении благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС.
«Яма на указанном участке устранена силами и средствами МКУ "ДЭУ
Участок проспекта Лаврентьева от проспекта Строителей до улицы Николаева находится на гарантии. "УДС" готовит претензию на подрядчика, выполнившего ремонт указанного участка проезжей части», — говорится в ответе.
В конце марта в Facebook появилось видео с провалившимся в яму автомобилем — его владелец не смог самостоятельно выбраться из глубокой выбоины.
Новосибирцы регулярно пробивают колёса в глубоких ямах на дорогах Новосибирска — так, например, в августе 2018 года пять автомобилей пробили колёса в глубокой яме на улице Светлановской на границе Заельцовского и Калининского районов Новосибирска.
Дмитрий Здорников
Фото Анастасии Нефёдовой (1), читательницы НГС Екатерины (2)