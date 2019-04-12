Названа самая угоняемая в Новосибирске модель машины

Впервые в истории «корейцы» подвинули «японцев» в списке угоняемых авто

Hyundai Solaris стал самой опасной машиной 
Hyundai Solaris стал самой опасной машиной 

Полиция назвала самые угоняемые модели автомобилей в Новосибирске в 2019 году — впервые в истории лидером по угонам стал корейский Hyundai Solaris. Ранее многие годы в группе риска на первых местах находились модели Toyota.


«Если раньше были "Тойоты", то в последний год тенденция поменялась, именно "корейцы" на первое место вышли. RAV4, Toyota Land Cruiser, Toyota Corolla были на первых местах ещё в прошлом году», — уточнил Антон Сурнин, начальник отделения организации взаимодействия со СМИ ГУ МВД РФ по Новосибирской области.


В список самых востребованных у преступников попали также кроссоверы Hyundai ix35, KIA Sportage, Mazda СХ-5, Mazda СХ-7 — только потом в рейтинге идут модели Toyota. 


По данным полицейской статистики, в первом квартале 2019 года количество краж автомобилей снизилось в самом Новосибирске на 30,8%, до 74 случаев. В эту цифру не входят угоны без цели хищения. В целом по Новосибирской области количество снизилось сильнее — на 33,6%, до 89 случаев. Ранее угонов было больше: в 2018 году зарегистрировано 608 краж автомобилей, в 2017-м — 744 кражи. 


Ранее НГС сообщал, что до 90% всех угоняемых автомобилей, как правило, оборудованы сигнализацией «Шерхан»


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