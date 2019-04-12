Автоинспекторы начали ловить пьяных водителей с самого утра пятницы
ГИБДД будет тормозить водителей в течение трёх дней
Новосибирская автоинспекция объявила на выходные профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».
«В период с 9:00 12 апреля 2019 года до 9:00 15 апреля 2019 года», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Сотрудников ГИБДД в это время ориентируют на поиск пьяных водителей.
Похожая акция проходила несколько раз в марте. Например, во время длинных выходных в марте автоинспекторы оштрафовали 60 водителей.
В прошлые выходные ГИБДД проводила акцию, направленную на водителей такси, — по её итогам штрафы получили 300 человек.
Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова