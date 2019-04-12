Автоинспекторы начали ловить пьяных водителей с самого утра пятницы

ГИБДД будет тормозить водителей в течение трёх дней

Во время прошлой акции на длинных мартовских праздниках пьяными попались 60 водителей
Во время прошлой акции на длинных мартовских праздниках пьяными попались 60 водителей

Новосибирская автоинспекция объявила на выходные профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».


«В период с 9:00 12 апреля 2019 года до 9:00 15 апреля 2019 года», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Сотрудников ГИБДД в это время ориентируют на поиск пьяных водителей.


Похожая акция проходила несколько раз в марте. Например, во время длинных выходных в марте автоинспекторы оштрафовали 60 водителей.


В прошлые выходные ГИБДД проводила акцию, направленную на водителей такси, — по её итогам штрафы получили 300 человек

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