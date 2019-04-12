Цены — космос: аналитики подсчитали стоимость жилья на «космических» улицах

Квартиры там оказались дешевле, чем в целом по Новосибирску

Юрию Гагарину улицы в Новосибирске не досталось, зато на карте города отметились Герман Титов и Валентина Терешкова

Цены на 1 кв. м жилья на новосибирских улицах с космическими названиями оказались на 2% ниже, чем на всех остальных, выяснили аналитики N1.RU.







В Новосибирске две основные улицы, названия которых связаны с известными космонавтами — Германом Титовым и Валентиной Терешковой. Кроме того, в Ленинском районе есть улица Космическая. А вот имя первого человека в космосе Юрия Гагарина в Новосибирске носит только станция метро.







Предложения на этих улицах занимают всего 1,6% вариантов квартир в продаже. При этом если средняя стоимость жилья в городе сегодня составляет около 68 тысяч рублей за кв. м, то на «космических» улицах квадрат дешевле на 2% и стоит примерно 65,7 тысячи рублей. Средняя цена за квартиру при этом ниже сразу на 16% средней цены в городе — 2,8 миллиона рублей против 3,4 миллиона рублей.







Аналитики уточняют, что жильё на связанных с освоением космоса улицах не однородное.







Самая дорогая квартира из тех, что выставлены на продажу на «космических» улицах, находится в доме на улице Терешковой





«Улица Терешковой — это верхняя зона Академгородка, где находятся одни из самых дорогих квартир в городе, а улица Титова — это массовый сегмент, — отметила руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринёва. — Стоимость квадрата на Терешковой — 94 тысячи рублей, а на Титова — 63 тысячи рублей».







На улице Терешковой, в частности, расположена самая дорогая квартира в контексте космоса: «четырёшку» площадью 138 кв. м с двумя лоджиями продают за 30 миллионов рублей.







В Академгородке в марте продавали и самую дорогую квартиру Новосибирска в целом — без ремонта, зато с террасами и дровяной печью.