Рабочего засыпало на Станционной во время ремонта теплотрассы

На место выехали спасатели

Происшествие случилось во время работ на теплотрассе на улице Станционной
Происшествие случилось во время работ на теплотрассе на улице Станционной

Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска рабочего засыпало при работах на теплотрассе — на место выехали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы.


Инцидент произошёл по адресу Станционная, 60/10, сообщили корреспонденту НГС в службе «112».


«На теплотрассе при проведении работ <…> человека засыпало. Работы пока ведутся, информации пока никакой нет», — описали ситуацию в службе «112».


На место выехали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы. По предварительным данным, в траншее засыпало мужчину, рассказал заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.


«Краткая прошла информация, что вроде как мужчина частично уже откопан на момент прибытия. Поэтому есть все шансы, что он останется живой», — сообщил Константин Максимов, добавив, что более подробная информация появится позже.


В конце января похожий случай произошёл посёлке Восход под Новосибирском: рабочего засыпало грунтом во время рытья траншеи для прокладки труб.

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