Рабочего засыпало на Станционной во время ремонта теплотрассы

Происшествие случилось во время работ на теплотрассе на улице Станционной

Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска рабочего засыпало при работах на теплотрассе — на место выехали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы.







Инцидент произошёл по адресу Станционная, 60/10, сообщили корреспонденту НГС в службе «112».







«На теплотрассе при проведении работ <…> человека засыпало. Работы пока ведутся, информации пока никакой нет», — описали ситуацию в службе «112».







На место выехали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы. По предварительным данным, в траншее засыпало мужчину, рассказал заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.







«Краткая прошла информация, что вроде как мужчина частично уже откопан на момент прибытия. Поэтому есть все шансы, что он останется живой», — сообщил Константин Максимов, добавив, что более подробная информация появится позже.







В конце января похожий случай произошёл посёлке Восход под Новосибирском: рабочего засыпало грунтом во время рытья траншеи для прокладки труб.