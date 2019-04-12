Поставили стену без спроса: чиновники объяснили, как автостоянка на Котовского лишилась въездов

Автостоянку на 13 машино-мест открыли в конце ноября 2018 года

В мэрии уверяют, что застройщик самовольно построил с одной стороны входную группу, а с другой — стену, тем самым убрав въезды для машин

Мэрия Новосибирска объяснила, откуда в Ленинском районе появилась крытая автостоянка, в которой нет ни одного места для заезда машин — застройщик самовольно застроил стеной въезд для машин.





10 апреля общественник Михаил Рязанцев сообщил корреспонденту НГС, что в Ленинском районе Новосибирска на улице Котовского, 48 построили крытую автостоянку на 13 машино-мест, но в здании нет ни одного заезда для автомобилей.







Об этом корреспонденту НГС сообщили в ответ на запрос в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска.





«Строительство объекта капитального строительства "автостоянка" <...> осуществлялось застройщиком ООО "Перспектива" <...> на основании разрешения <...>, выданного мэрией города Новосибирска <...>, после предоставления застройщиком всех документов <...>, в том числе <...> проектной документации»,





— рассказали в мэрии.





В управлении инспекции также уточнили, что въезд и выезд на автостоянку должен был осуществляться с торцов здания.





«Сегодня, 11 апреля, сотрудниками управления был проведен визуальный осмотр вышеуказанного объекта, по результатам которого





установлено, что застройщиком произведены работы по демонтажу автомобильных въездов (ворот) с устройством с одного торца здания входной группы, с другого торца — сплошной стены»,





— говорится в ответе.





По мнению чиновников, демонтаж въездов и строительство стены и входной группы относится к реконструкции, на которую требуется получение разрешения.





«По факту самовольной реконструкции управлением направлено письмо в инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области о принятии мер административного воздействия», — отметили в мэрии.





Автостоянку открыли в конце ноября 2018 года. Документ на ввод в эксплуатацию подписывался исполняющим обязанности начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Евгением Улитко.