На Затулинке школьник попал под автомобиль на пешеходном переходе

По предварительной информации, водитель не заметил пешехода

Сейчас автоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия
Сейчас автоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия


Сегодня утром,12 апреля, на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске 8-летний школьник попал под машину на переходе.


Авария случилась в 8:10 рядом с остановкой «Зорге».


«Ребёнок 8-летний пострадал, доставлен в больницу. В зоне пешеходного перехода. Водитель не заметил. Сейчас на месте работают экипажи, уточнят всё», — рассказал корреспонденту НГС Владислав Савченков.


Пока непонятно, как двигалась машина и какой марки она была.


По предварительной информации, у мальчика подозрение на сотрясение мозга.


В ночь на 12 апреля на Станционной случилось другое ДТП — «Хонда» врезалась в дерево. Сначала предполагалось, что пострадали водитель и пассажир. Сегодня в ГИБДД уточнили, что мужчины не относятся к категории пострадавших. Водитель, по информации Владислава Савченкова, отказался от медосвидетельствования.

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