На Затулинке школьник попал под автомобиль на пешеходном переходе

По предварительной информации, водитель не заметил пешехода

Сейчас автоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия





Сегодня утром,12 апреля, на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске 8-летний школьник попал под машину на переходе.





Авария случилась в 8:10 рядом с остановкой «Зорге».





«Ребёнок 8-летний пострадал, доставлен в больницу. В зоне пешеходного перехода. Водитель не заметил. Сейчас на месте работают экипажи, уточнят всё», — рассказал корреспонденту НГС Владислав Савченков.





Пока непонятно, как двигалась машина и какой марки она была.





По предварительной информации, у мальчика подозрение на сотрясение мозга.





В ночь на 12 апреля на Станционной случилось другое ДТП — «Хонда» врезалась в дерево. Сначала предполагалось, что пострадали водитель и пассажир. Сегодня в ГИБДД уточнили, что мужчины не относятся к категории пострадавших. Водитель, по информации Владислава Савченкова, отказался от медосвидетельствования.