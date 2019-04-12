Власти оценили фейерверк на День Победы в полмиллиона

Также в мэрии рассказали, во сколько его можно будет посмотреть на площади Ленина

Фейерверк на 9 Мая начнётся в 21:50
Фейерверк на 9 Мая начнётся в 21:50


Мэрия Новосибирска рассказала, сколько будет стоить фейерверк на 9 Мая, который запустят в этом году на площади Ленина.


«В рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в городе Новосибирске традиционно состоится фейерверк на площади Ленина 9 мая 2019 года в 21:50.


Смета проведения данного фейерверка составляет 500 тыс. рублей», 


— ответили на запрос НГС в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.


Как в прошлом году в Новосибирске отмечали День Победы, можно посмотреть в этой онлайн-трансляции.




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