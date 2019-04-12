В Ленинском районе «Хонда» на скорости врезалась в дерево — пострадали два человека

На месте работали скорая, полиция и пожарные

Очевидец сообщил, что оба пострадавших были пьяны
Очевидец сообщил, что оба пострадавших были пьяны

Поздно вечером в четверг, 11 апреля, в Ленинском районе на улице Станционной автомобиль, в котором находились два человека, на скорости врезался в дерево. Об этом в редакцию сообщил очевидец. 


«Машина врезалась в дерево. Двух человек вытаскивали пожарные. Ехали в Обь. Оба были пьяные», — коротко написал он.


В диспетчерской службы 112 корреспонденту НГС подтвердили факт аварии.


«В 23:53 поступила информация. ДТП, пострадавших двое на улице Станционной возле АЗС "Лукойл" в сторону Толмачёво», — рассказал диспетчер. Также он уточнил, что на месте работали полиция, скорая помощь и пожарные, так как в результате столкновения был пробит бензобак.


От удара дерево упало
От удара дерево упало


В полиции сообщили, что другие подробности аварии будут известны утром.


Ночью во вторник, 9 апреля, около цирка автомобиль пролетел кольцо напрямую и врезался в светофор — пострадали два человека.

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