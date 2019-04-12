Очевидец сообщил, что оба пострадавших были пьяны

Поздно вечером в четверг, 11 апреля, в Ленинском районе на улице Станционной автомобиль, в котором находились два человека, на скорости врезался в дерево. Об этом в редакцию сообщил очевидец.





«Машина врезалась в дерево. Двух человек вытаскивали пожарные. Ехали в Обь. Оба были пьяные», — коротко написал он.





В диспетчерской службы 112 корреспонденту НГС подтвердили факт аварии.





«В 23:53 поступила информация. ДТП, пострадавших двое на улице Станционной возле АЗС "Лукойл" в сторону Толмачёво», — рассказал диспетчер. Также он уточнил, что на месте работали полиция, скорая помощь и пожарные, так как в результате столкновения был пробит бензобак.





От удара дерево упало





В полиции сообщили, что другие подробности аварии будут известны утром.





Ночью во вторник, 9 апреля, около цирка автомобиль пролетел кольцо напрямую и врезался в светофор — пострадали два человека.