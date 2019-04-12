Прервали серию побед: новосибирские баскетболистки уступили соперницам из «Спартака»

Счёт матча — 58:61

Игра проходила в рамках чемпионата России
Игра проходила в рамках чемпионата России


В спорткомплексе «Север» новосибирский баскетбольный клуб «Динамо» в рамках очередного матча женской Премьер-лиги уступил команде «Спартак» из Ногинска.


Счёт встречи составил 58:61 в пользу ногинских спортсменок.


В первой четверти новосибирские баскетболистки вели в счёте — 16:7. Однако затем лидерство перехватили соперницы из «Спартака», которые вели в трёх оставшихся четвертях — 13:20, 17:18, 12:16.


«На площадке шла равная и зачастую сумбурная борьба с равными шансами. Следует признать, что сегодня наши лидеры не получили должной поддержки, а потеря получившей травму Майи-Мари Лэнглуа (за шесть с небольшим минут до конца последней четверти) стала фатальной. Малоубедительные атаки и многочисленные потери мяча в решающие минуты игры привели к поражению "Динамо"», — сообщает пресс-служба новосибирского баскетбольного клуба.


Лучшими игроками нашей команды стали защитник Джейми Скотт (25 очков) и разыгрывающий Майя-Мари Лэнглуа (13).


Следующая игра состоится 15 апреля. Новосибирские баскетболистки сыграют с командой «Спарта энд К» из города Видное.


В прошлой игре БК «Динамо» победил соперниц из Курска со счётом 83:74

Прочтений: 94

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