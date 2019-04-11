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Происшествия

Не было насилия: следователи рассказали, что пропавшего 10-летнего мальчика никто не бил

Волонтёры искали Роберта Рыловникова весь вечер

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Следователи сообщили, что мальчика никто не бил

Фото: Густаво Зырянов

Вечером в четверг, 11 апреля, волонтёры поискового отряда «ДоброСпас» объявили срочный сбор на поиски 10-летнего Роберта Рыловникова, который вышел погулять с собакой на улице Толбухина и не вернулся. НГС вёл онлайн-репортаж.

Как рассказали корреспонденту НГС в службе 112, к ним поступил звонок от женщины, которая сообщила, что к ней подошёл ребёнок и попросил помощи.

«Подошёл мальчик 10 лет, сказал, что он Рыловников Роберт Владимирович 2008 года рождения. Сообщил, что его похитили мужчины. Проживает на Толбухина. Сообщил, что около 13 часов около дома к нему подошли двое мужчин, ударили камнем по голове. Он потерял сознание и очнулся в каком-то заброшенном доме, связанный, после чего сбежал», — рассказал дежурный оператор.

Позже волонтёры сообщили, что мальчик найден.

В Следственном комитете опровергли информацию о том, что в отношении мальчика применялось насилие.

«В настоящее время без вести пропавший 10-летний Рыловников Роберт найден. Следователями установлено, что к ребёнку за время его отсутствия какого-либо насилия не применялось, в отношении последнего преступлений не совершалось», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время ребёнок передан родителям.

Александра Трофименко
Фото Густаво Зырянова

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