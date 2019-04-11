В Дзержинском районе Новосибирска пропал 10-летний мальчик
Волонтёры объявили срочный сбор
Вечером в четверг, 11 апреля, волонтёры поискового отряда «ДоброCпас» объявили срочный сбор на поиски 9-летнего Роберта Рыловникова, который вышел из дома погулять с собакой на улице Толбухина и не вернулся.
НГС ведёт онлайн-трансляцию.
Как пояснил координатор поисковой и профилактической деятельности «ДоброСпас-Новосибирск» Гасан Тагиев, уже около 30 человек вышли на поиски пропавшего мальчика.
«Пока отрабатываем, сейчас поедем отрабатывать свидетельство. Очень много людей вышло на поиски, в районе 30 человек. Осматриваем в основном [места], где собираются дети, дворовые площадки, так как он пошёл с собаками. Все территории осматривают», — рассказал корреспонденту НГС Гасан Тагиев.
Также он добавил, что родители пропавшего мальчика заявили в полицию.
Александра Трофименко, Анастасия Нефёдова
Фото предоставлено «ДоброCпас»