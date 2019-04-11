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В Дзержинском районе Новосибирска пропал 10-летний мальчик

Волонтёры объявили срочный сбор

Трансляция обновляется
Мальчик ушёл погулять с собакой и пропал
Мальчик ушёл погулять с собакой и пропал


Вечером в четверг, 11 апреля, волонтёры поискового отряда «ДоброCпас» объявили срочный сбор на поиски 9-летнего Роберта Рыловникова, который вышел из дома погулять с собакой на улице Толбухина и не вернулся.


НГС ведёт онлайн-трансляцию. 


Как пояснил координатор поисковой и профилактической деятельности «ДоброСпас-Новосибирск» Гасан Тагиев, уже около 30 человек вышли на поиски пропавшего мальчика. 


«Пока отрабатываем, сейчас поедем отрабатывать свидетельство. Очень много людей вышло на поиски, в районе 30 человек. Осматриваем в основном [места], где собираются дети, дворовые площадки, так как он пошёл с собаками. Все территории осматривают», — рассказал корреспонденту НГС Гасан Тагиев. 


Также он добавил, что родители пропавшего мальчика заявили в полицию. 



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