«Она не подходит под мои критерии»: айтишник из НГУ поборолся за сердце журналистки на Первом канале

Съёмки программы проходили 19 марта в Москве

Житель Новосибирска Иван Устюгов стал участником телепроекта «Давай поженимся» — первая часть программы с его участием вышла в эфир сегодня, 11 апреля, на Первом канале.







Ивану Устюгову 33 года, он преподаёт C# (язык программирования C sharp. — Прим. ред.) на факультете информационных технологий в НГУ. А также работает разработчиком в компании TrueEngineering.





По его словам, предложение о съёмках поступило ему от редактора телепрограммы.







«Меня пригласили на шоу, нашли в "ВКонтакте". Предложили поучаствовать, я подумал: "Почему бы и нет?". Мне стало интересно, для меня это необычный опыт — поучаствовать в программе на Первом канале. Было любопытно», — рассказал Устюгов.













Новосибирец был одним из трёх женихов, которым предстояло побороться за сердце 20-летней журналистки Россы из Москвы.







«Я не знал, кто невеста. У неё очень активная и интересная мама, забавная. Собственно, её мама и привела — невеста особо не хотела. Ей 20 лет, какие-то стихи пишет <...>. У мамы было какое-то желание найти ей именно программиста. Нашли ей двух программистов: меня и ещё одного парня из Белоруссии. <...> Она не подходит под мои критерии — мне полные девушки не нравятся. Мои критерии: спортивность, инициативность, женственность, желательно без татуировок, открытость, доброжелательность», — рассказал Иван Устюгов.





Он также добавил, что, по его мнению, шансы найти пару на такой программе минимальны.





«Я скептически к этому отношусь. Я не думаю, что там большие шансы найти что-то. Мне было интересно именно шоу. Это интересный эксперимент — засветиться на экране. Но и в принципе — это прикольно. На шоу я решил подискутировать с ними [ведущими], потому что они затронули темы семьи с неправильной стороны. Казалось бы, передача семейная.





Они выдвинули два тезиса: не каждой семье нужно заводить детей — вот это мне не понравилось. И то, что детям в многодетных семьях уделяется мало внимания, а потом они чаще заводят такие же многодетные семьи. Всем известно, что в России сокращается население, поэтому такая идеология на руку людям, которые не хотят, чтобы у нас была такая страна. Я хотел поднять эту тему, раскрутить её, а меня отправили показывать сюрприз. <...> Наверное, у них была своя точка зрения, которую они хотели озвучить, но по формату передачи это не подходит», — сообщил Устюгов.





По мнению Ивана, ведущие на программе придерживаются определённого сценария.





«Ведущие прикольные, интересные. Но я думаю, что передача очень грамотно сделана — у них есть какие-то шаблоны. То есть заготовлен приблизительный сценарий, они ориентируется <...> Вообще интересно», — добавил Иван Устюгов.







В марте участницей программы «Давай поженимся» стала ещё одна сибирячка. Блогер из Новосибирска Наталья Мощенко стала одной из героинь, которой предстояло побороться за сердце итальянца Франческо.