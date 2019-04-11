«Она не подходит под мои критерии»: айтишник из НГУ поборолся за сердце журналистки на Первом канале
33-летний Иван Устюгов стал участником программы «Давай поженимся»
Житель Новосибирска Иван Устюгов стал участником телепроекта «Давай поженимся» — первая часть программы с его участием вышла в эфир сегодня, 11 апреля, на Первом канале.
Ивану Устюгову 33 года, он преподаёт C# (язык программирования C sharp. — Прим. ред.) на факультете информационных технологий в НГУ. А также работает разработчиком в компании TrueEngineering.
По его словам, предложение о съёмках поступило ему от редактора телепрограммы.
«Меня пригласили на шоу, нашли в "ВКонтакте". Предложили поучаствовать, я подумал: "Почему бы и нет?". Мне стало интересно, для меня это необычный опыт — поучаствовать в программе на Первом канале. Было любопытно», — рассказал Устюгов.
Новосибирец был одним из трёх женихов, которым предстояло побороться за сердце 20-летней журналистки Россы из Москвы.
«Я не знал, кто невеста. У неё очень активная и интересная мама, забавная. Собственно, её мама и привела — невеста особо не хотела. Ей 20 лет, какие-то стихи пишет <...>. У мамы было какое-то желание найти ей именно программиста. Нашли ей двух программистов: меня и ещё одного парня из Белоруссии. <...> Она не подходит под мои критерии — мне полные девушки не нравятся. Мои критерии: спортивность, инициативность, женственность, желательно без татуировок, открытость, доброжелательность», — рассказал Иван Устюгов.
Он также добавил, что, по его мнению, шансы найти пару на такой программе минимальны.
«Я скептически к этому отношусь. Я не думаю, что там большие шансы найти что-то. Мне было интересно именно шоу. Это интересный эксперимент — засветиться на экране. Но и в принципе — это прикольно. На шоу я решил подискутировать с ними [ведущими], потому что они затронули темы семьи с неправильной стороны. Казалось бы, передача семейная.
Они выдвинули два тезиса: не каждой семье нужно заводить детей — вот это мне не понравилось. И то, что детям в многодетных семьях уделяется мало внимания, а потом они чаще заводят такие же многодетные семьи. Всем известно, что в России сокращается население, поэтому такая идеология на руку людям, которые не хотят, чтобы у нас была такая страна. Я хотел поднять эту тему, раскрутить её, а меня отправили показывать сюрприз. <...> Наверное, у них была своя точка зрения, которую они хотели озвучить, но по формату передачи это не подходит», — сообщил Устюгов.
По мнению Ивана, ведущие на программе придерживаются определённого сценария.
«Ведущие прикольные, интересные. Но я думаю, что передача очень грамотно сделана — у них есть какие-то шаблоны. То есть заготовлен приблизительный сценарий, они ориентируется <...> Вообще интересно», — добавил Иван Устюгов.
В марте участницей программы «Давай поженимся» стала ещё одна сибирячка. Блогер из Новосибирска Наталья Мощенко стала одной из героинь, которой предстояло побороться за сердце итальянца Франческо.
Анастасия Нефёдова
Фото предоставлено Иваном Устюговым
Видео 1tv.ru