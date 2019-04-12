Вопреки гравитации: репортаж из цеха, где собирают космические ракеты
Как с нуля создаются ракеты-носители — в нашем репортаже
Здесь много запретов: нельзя снимать общие и панорамные планы, исследовательское оборудование. Ходить по цехам представителям СМИ можно только в сопровождении сотрудника службы безопасности и строго следовать его инструкциям. Обстановка секретности оправдана: на РКЦ «Прогресс» в Самаре производят космические ракеты. Из чего они состоят и на каком топливе работают, узнали наши коллеги с портала 63.ru.
В цехе главной сборки ракет-носителей тихо, но при этом работа кипит. В ангаре размером с футбольное поле свободного места мало. Повсюду расставлены десятки цилиндрических элементов.
Сборочно-защитный блок, он же головной обтекатель, расположен в носовой части ракеты. Внутри него крепятся космические аппараты, которые доставляют на околоземную орбиту: например, спутник с фото- и видеоаппаратурой или космический корабль с экипажем на борту. В штатном режиме головной обтекатель раскрывается в космосе. Если ракета доставляет космонавтов к МКС, она оснащена системой аварийного спасения. В случае неисправности ракеты-носителя, например, возможной угрозы взрыва, система аварийного спасения отстреливает космический корабль с космонавтами на безопасное расстояние, и он плавно приземляется с помощью парашютов.
Ракета-носитель включает в себя три ступени. Работая поочередно, они отрывают космический объект от земли и выносят его на орбиту. Все ступени ракеты в цехе главной сборки уже собраны. Некоторые из них лежат отдельно друг от друга и вскоре будут скреплены между собой.
Первая ступень состоит из четырех конусообразных блоков. По форме они напоминают морковки. С их помощью ракета отрывается от земли на несколько десятков километров, и через 118 секунд эти элементы отстыковываются.
Затем в дело вступает вторая ступень — центральный, самый длинный блок космического объекта. Он помогает преодолеть земное притяжение. И через 287 секунд от начала полета он также отделяется от ракеты-носителя.
Третья ступень вступает в действие уже в невесомости. Максимальное время работы также около 240 секунд. И затем космический корабль, расположенный в носовой части ракеты, отстыковывается и начинает свой полет в открытом космосе.
Абсолютно все ступени имеют отдельные двигатели, систему управления, баки с горючим (керосин) и бак с окислителем (жидкий кислород).
Одна из основных задач цеха сборки — соединить все элементы ракеты-носителя, словно конструктор «Лего», и проверить его работоспособность. Цельный космический объект, длиной 72 метра, помещают на стенд контрольно-испытательной станции. С помощью специального оборудования специалисты цеха проверяют герметичность космического объекта, работоспособность электроники. Завершающий штрих — придание ракете эстетичного вида. Для этого элементы космического объекта помещают в малярную камеру для покраски и нанесения маркировки.
Из цеха сборки ракета-носитель и головной обтекатель в гермочехлах уезжают на поезде. Они отправляются на космодромы «Байконур» в Казахстане, «Плесецк» в Архангельской области, «Восточный» на Дальнем Востоке и «Куру» во Французской Гвиане в Южной Америке.
Общее время сборки и проверки работоспособности ракеты-носителя в цехе — 20 дней. Впрочем, этой финальной части производства предшествуют месяцы, вплоть до года, разработок. Космический центр «Прогресс» — гигантская производственная база, где ракета создается с нуля.
Кропотливая детальная работа начинается в цехе механической обработки. Здесь очень шумно за счет работающих станков.
В цехе токари-фрезеровщики превращают грубые куски металла в ювелирно обработанные элементы ракеты, как крупные, так и размером с кулак. Здесь вырезают элементы корпуса ракеты, вытачивают клапаны и штуцеры — соединительные элементы трубопроводов и сотни других деталей.
В своей работе мастера по металлу используют современное оборудование с программным обеспечением.
Цельные листы метала прямоугольной формы, попадают в агрегатно-сварочный цех. Здесь из них производят все 12 баков, которые составляют 1 целую ракету.
Баки варят из загнутых в цилиндрическую форму листовых заготовок из специального сплава. Затем готовый элемент ракеты испытывают на прочность и герметичность с помощью специального раствора и гелиевой смеси, которыми заполняют баки.
Как собирают так называемые головные обтекатели, нам показали в еще одном соседнем агрегатно-клепальном цехе.
Существуют различные виды головных обтекателей, для каждой полезной нагрузки свой. Особо отличаются головные обтекатели для ракет, которые доставляют пилотируемые транспортные корабли к МКС. В этом случае на носовую часть аппарата устанавливается система аварийного спасения.
Трудно поверить, но история флагмана отечественного ракетостроения началась в 1894 году с фабрики «Дукс» по производству велосипедов.
Затем московский завод начал производить дирижабли, аэропланы, истребители. После эвакуации предприятия в 1941 году в Куйбышев основной сферой деятельности завода стало производство самолетов Ил-2 и Ил-10. Каждая шестая воздушная машина во время Великой Отечественной войны была изготовлена в цехах завода. Было время, когда заводчане выпускали по 15 самолетов в сутки. А уже 17 февраля 1959 года с «Байконура» успешно стартовала первая из куйбышевских ракет.
Фото: Роман Данилкин / 63.ru