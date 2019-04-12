Вопреки гравитации: репортаж из цеха, где собирают космические ракеты

Ракеты, сделанные здесь, отправляются на космодромы России и других стран

Здесь много запретов: нельзя снимать общие и панорамные планы, исследовательское оборудование. Ходить по цехам представителям СМИ можно только в сопровождении сотрудника службы безопасности и строго следовать его инструкциям. Обстановка секретности оправдана: на РКЦ «Прогресс» в Самаре производят космические ракеты. Из чего они состоят и на каком топливе работают, узнали наши коллеги с портала 63.ru.











В цехе главной сборки ракет-носителей тихо, но при этом работа кипит. В ангаре размером с футбольное поле свободного места мало. Повсюду расставлены десятки цилиндрических элементов.





Цех главной сборки ракет-носителей





Макет ракеты-носителя «Союз»





Сборочно-защитный блок, он же головной обтекатель, расположен в носовой части ракеты. Внутри него крепятся космические аппараты, которые доставляют на околоземную орбиту: например, спутник с фото- и видеоаппаратурой или космический корабль с экипажем на борту. В штатном режиме головной обтекатель раскрывается в космосе. Если ракета доставляет космонавтов к МКС, она оснащена системой аварийного спасения. В случае неисправности ракеты-носителя, например, возможной угрозы взрыва, система аварийного спасения отстреливает космический корабль с космонавтами на безопасное расстояние, и он плавно приземляется с помощью парашютов.





Сборочно-защитный блок или головной обтекатель. Носовая часть ракеты





Ракета-носитель включает в себя три ступени. Работая поочередно, они отрывают космический объект от земли и выносят его на орбиту. Все ступени ракеты в цехе главной сборки уже собраны. Некоторые из них лежат отдельно друг от друга и вскоре будут скреплены между собой.





Ступени ракеты-носителя





Первая ступень состоит из четырех конусообразных блоков. По форме они напоминают морковки. С их помощью ракета отрывается от земли на несколько десятков километров, и через 118 секунд эти элементы отстыковываются.









Первая ступень ракеты-носителя «Союз»





Затем в дело вступает вторая ступень — центральный, самый длинный блок космического объекта. Он помогает преодолеть земное притяжение. И через 287 секунд от начала полета он также отделяется от ракеты-носителя.





Вторая ступень ракеты-носителя «Союз»





Третья ступень вступает в действие уже в невесомости. Максимальное время работы также около 240 секунд. И затем космический корабль, расположенный в носовой части ракеты, отстыковывается и начинает свой полет в открытом космосе.





Третья ступень ракеты-носителя «Союз»





Абсолютно все ступени имеют отдельные двигатели, систему управления, баки с горючим (керосин) и бак с окислителем (жидкий кислород).





Одна из основных задач цеха сборки — соединить все элементы ракеты-носителя, словно конструктор «Лего», и проверить его работоспособность. Цельный космический объект, длиной 72 метра, помещают на стенд контрольно-испытательной станции. С помощью специального оборудования специалисты цеха проверяют герметичность космического объекта, работоспособность электроники. Завершающий штрих — придание ракете эстетичного вида. Для этого элементы космического объекта помещают в малярную камеру для покраски и нанесения маркировки.





Из цеха сборки ракета-носитель и головной обтекатель в гермочехлах уезжают на поезде. Они отправляются на космодромы «Байконур» в Казахстане, «Плесецк» в Архангельской области, «Восточный» на Дальнем Востоке и «Куру» во Французской Гвиане в Южной Америке.





Вагон для транспортировки отдельных частей ракеты-носителя





Ракета-носитель в гермочехле





Общее время сборки и проверки работоспособности ракеты-носителя в цехе — 20 дней. Впрочем, этой финальной части производства предшествуют месяцы, вплоть до года, разработок. Космический центр «Прогресс» — гигантская производственная база, где ракета создается с нуля.





Часть головного обтекателя ракеты-носителя





Кропотливая детальная работа начинается в цехе механической обработки. Здесь очень шумно за счет работающих станков.





Цех механической обработки





В цехе токари-фрезеровщики превращают грубые куски металла в ювелирно обработанные элементы ракеты, как крупные, так и размером с кулак. Здесь вырезают элементы корпуса ракеты, вытачивают клапаны и штуцеры — соединительные элементы трубопроводов и сотни других деталей.













В своей работе мастера по металлу используют современное оборудование с программным обеспечением.









Цельные листы метала прямоугольной формы, попадают в агрегатно-сварочный цех. Здесь из них производят все 12 баков, которые составляют 1 целую ракету.





Агрегатно-сварочный цех





Баки ракеты-носителя





Баки варят из загнутых в цилиндрическую форму листовых заготовок из специального сплава. Затем готовый элемент ракеты испытывают на прочность и герметичность с помощью специального раствора и гелиевой смеси, которыми заполняют баки.





Камеры, где испытывают на прочность и герметичность ракетные баки





Как собирают так называемые головные обтекатели, нам показали в еще одном соседнем агрегатно-клепальном цехе.





Агрегатно-клепальный цех





Существуют различные виды головных обтекателей, для каждой полезной нагрузки свой. Особо отличаются головные обтекатели для ракет, которые доставляют пилотируемые транспортные корабли к МКС. В этом случае на носовую часть аппарата устанавливается система аварийного спасения.





Головной обтекатель изнутри для доставки транспортного пилотируемого корабля на МКС





Головной обтекатель для доставки грузов на орбиту





Трудно поверить, но история флагмана отечественного ракетостроения началась в 1894 году с фабрики «Дукс» по производству велосипедов.









Затем московский завод начал производить дирижабли, аэропланы, истребители. После эвакуации предприятия в 1941 году в Куйбышев основной сферой деятельности завода стало производство самолетов Ил-2 и Ил-10. Каждая шестая воздушная машина во время Великой Отечественной войны была изготовлена в цехах завода. Было время, когда заводчане выпускали по 15 самолетов в сутки. А уже 17 февраля 1959 года с «Байконура» успешно стартовала первая из куйбышевских ракет.



