Девушки в снегу: сотни сибирских красавиц в бикини собрались на горе в Шерегеше

Горнолыжный курорт пообещал, что спуск в купальниках станет рекордно массовым

На спуск зарегистрировались уже сотни человек — девушек в купальниках и мужчин в шортах 
На спуск зарегистрировались уже сотни человек — девушек в купальниках и мужчин в шортах 

Утром 13 апреля сотни человек в купальниках и шортах зарегистрировались на массовый спуск Grelka Fest, который пройдёт сегодня на горе курорта Шерегеш, — в полдень мероприятие уже начнётся. 


Они готовятся съехать с горы Зелёная и поставить рекорд по количеству участников спуска на сноубордах и лыжах. 


На мероприятии находятся и корреспонденты НГС — они будут вести онлайн-трансляцию на сайте, а также прямой эфир в нашей группе «ВКонтакте».


Спуск начнётся в 12:00 и продлится час. После этого организаторы фестиваля наградят победителей, а вечером зрители выберут «Мисс Шерегеш». 


Фестиваль проходит в Шерегеше каждый год — и каждый раз организаторы обещают рекорд по числу полуголых сноубордисток. В 2018 году в спуске поучаствовали более 1,5 тысячи человек — НГС собрал самые жаркие снимки морозостойких девушек


Неделю назад с горы Зелёной спустились и сибиряки в фантастических костюмах  — в том числе король ночи, арабский шейх и развалившийся автобус. В фоторепортаже корреспондентов НГС можно посмотреть 10 самых неординарных костюмов Grelka Fest-2019. 

Прочтений: 1744

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено