Девушки в снегу: сотни сибирских красавиц в бикини собрались на горе в Шерегеше

На спуск зарегистрировались уже сотни человек — девушек в купальниках и мужчин в шортах

Утром 13 апреля сотни человек в купальниках и шортах зарегистрировались на массовый спуск Grelka Fest, который пройдёт сегодня на горе курорта Шерегеш, — в полдень мероприятие уже начнётся.







Они готовятся съехать с горы Зелёная и поставить рекорд по количеству участников спуска на сноубордах и лыжах.





На мероприятии находятся и корреспонденты НГС — они будут вести онлайн-трансляцию на сайте, а также прямой эфир в нашей группе «ВКонтакте».





Спуск начнётся в 12:00 и продлится час. После этого организаторы фестиваля наградят победителей, а вечером зрители выберут «Мисс Шерегеш».





Фестиваль проходит в Шерегеше каждый год — и каждый раз организаторы обещают рекорд по числу полуголых сноубордисток. В 2018 году в спуске поучаствовали более 1,5 тысячи человек — НГС собрал самые жаркие снимки морозостойких девушек.





Неделю назад с горы Зелёной спустились и сибиряки в фантастических костюмах — в том числе король ночи, арабский шейх и развалившийся автобус. В фоторепортаже корреспондентов НГС можно посмотреть 10 самых неординарных костюмов Grelka Fest-2019.