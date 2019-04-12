Природу надо беречь: чиновники объяснили, почему не будут ремонтировать дорогу до Академгородка

Дети обходят грязь по теплотрассе — в мэрии заявили, что здесь особо охраняемая природная территория

Дорога между Академгородком и посёлком Кирова каждую весну и лето превращается в сплошную грязь 
Дорога между Академгородком и посёлком Кирова каждую весну и лето превращается в сплошную грязь 

В мэрии Новосибирска объяснили, почему не будут ремонтировать затопленную дорогу, которая ведёт от посёлка Кирова к Академгородку, — проезд расположен на особо охраняемой территории.


Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии ответ на официальный запрос. По словам чиновников, дорога расположена на федеральной территории, которая относится к СО РАН. 


«Лесная территория от улицы Тёплая до улицы Золотодолинская расположена в границах земельного участка, который относится к федеральной собственности, передан в постоянное (бессрочное) пользование СО РАН и является технологическим проездом для специалистов ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения». 


Данный проезд проложен на особо охраняемых природных территориях, и любая деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов, запрещена. 


В связи с этим муниципалитет не имеет полномочий проводить какие-либо работы на данной территории», — объяснили в мэрии.


Несмотря на это, часть проезда всё же решили отремонтировать. «Выполнение ремонтных работ проезжей части по улице Тёплая в соответствии с наказом Похиленко Н.П. (депутат Заксобрания Новосибирской области. — Прим. ред.) от улицы Васильковая до дома № 42 по улице Тёплая включено в предварительный план ремонта МКУ "Управление дорожного строительства" на текущий год», — заключили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Дорогу от посёлка Кирова к Академгородку затапливает каждый год. Недавно общественники забили тревогу, когда увидели, что школьники обходят грязь по теплотрассе, которая местами пролегает над 10-метровым обрывом

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