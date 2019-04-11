«Люди к нам привыкли»: легендарная шаурма на Ленина закрывается

Бистро с шаурмой проработало в небольшом павильоне у гостиницы «Центральная» 13 лет

Ранее рядом с бистро шаурмы работал магазин подарков «Красный куб» — и его снесли. Поэтому владельцы точки быстрого питания испугались, что арендодатель снесёт и их павильон
Ранее рядом с бистро шаурмы работал магазин подарков «Красный куб» — и его снесли. Поэтому владельцы точки быстрого питания испугались, что арендодатель снесёт и их павильон

Владельцев восточного бистро «Чудо Блюдо», которое давно приобрело у новосибирцев славу «легендарной шаурмы на Ленина», предупредили о закрытии. К лету кафе придётся переехать.


Бистро работает в павильоне у здания гостиницы «Центральная» на улице Ленина, 3 с 2006 года. Спустя 13 лет арендодатель решил забрать павильон у владельцев кафе «Чудо Блюдо», рассказали корреспонденту НГС представители точки быстрого питания. По словам собственников бистро, сначала они получили информацию даже о сносе павильона — в любом случае к этому лету они должны покинуть место.


«Арендная плата каждый год растёт, и так как мы там уже очень давно, она уже заоблачной стала. И так как у нас не сеть, а одна торговая точка, зимой мы обычно по аренде <…> на неделю можем задержать, но всё равно всегда платили. Но, видимо, они хотят обновить и туда завести какую-нибудь крупную компанию, а нам оставят маленькую точку.


Люди привыкли — столько лет, и как это повлияет [на нас] — я пока не знаю. Ещё всё зависит от того, кто зайдёт на это место», — рассказали в бистро.


В «Чудо Блюдо» уточнили, что им предложили переехать в другое помещение в здании гостиницы «Центральная» — бистро в итоге не закроется, но будет работать в другом месте.


«Там арендатор поменяется, а павильон никуда не денется. Сноса не будет. (М.М.: А какие причины смены арендатора?) Арендатор, который сейчас стоит, для него нагрузка арендная высокая», — пояснили корреспонденту НГС в администрации гостиницы, добавив, что вместо «Чудо Блюдо» летом там будет находиться заведение «Грильница».


Судя по сайту компании, она располагает точками быстрого питания в Барнауле и других сибирских городах и предлагает покупателям шаурму, роллы, пиццу и хот-доги. В Новосибирске, по данным 2ГИС, точек этой сети сейчас ещё нет. 


Ранее обозреватель НГС подготовил обзор лучших заведений Новосибирска, которые готовят шаурму, — поначалу он впал в уныние, но в самом конце нашёл шаурму, за которой стоит приехать специально. 


Летом 2016 года по соседству с «легендарной шаурмой» снесли магазин сувениров «Красный куб» — этого потребовала гостиница «Центральная».

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