«Рено» анонсировала новый кроссовер красивее и круче «Дастера»

Renault Arkana сделан в кузове купе — это доступный вариант BMW X6

Автомобиль построен на новой платформе и получил новые агрегаты
Автомобиль построен на новой платформе и получил новые агрегаты

Сегодня, 11 апреля, компания Renault раскрыла подробности о новом кроссовере Arkana. Автомобиль получил не старую платформу B0, на которой базируются почти все российские Renault, а модульную SUV-платформу нового поколения. Это значит, что машина будет вести себя более изысканно, улучшится её управляемость и ездовой комфорт. 


Кроссовер получил новые агрегаты: 1,3-литровый бензиновый мотор TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) немецкого концерна Daimler, вариатор CVT X-Tronic, интеллектуальную систему полного привода. Версии с полным приводом оснащены независимой задней многорычажной подвеской, клиренс машины — 20,5 сантиметра. 


Arkana обладает 20,5-сантиметровым клиренсом и полным приводом
Arkana обладает 20,5-сантиметровым клиренсом и полным приводом


«Сравнительный тест-драйв будет в мае месяце. В июле ориентировочно будет в продаже машина», — уточнили в отделе продаж компании «Автомир» (дилер Renault  в Новосибирске).  


Кузов купе напоминает премиальные модели BMW X4/X6 и Mercedes-Benz GLC/GLE Coupe
Кузов купе напоминает премиальные модели BMW X4/X6 и Mercedes-Benz GLC/GLE Coupe


Renault Arkana стал фактически первым стильным кросс-купе в недорогом сегменте кроссоверов С-класса. Его форма кузова отсылает к BMW X4/X6 и Mercedes-Benz GLC/GLE Coupe, но эти премиальные машины стоят гораздо дороже. 


Arkana же будет конкурировать с Nissan Qashqai, Toyota C-HR, Toyota RAV4. Эти машины на рынке в адекватных комплектациях стоят 1,6–1,8 миллиона рублей. 


Понравилось? Тогда почитайте историю легендарного советского троллейбуса, на котором 32 года возит новосибирцев веселая женщина-шофер.


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