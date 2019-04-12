Он сказал: «Поели!» Пробуем космическую гречку и гороховый суп из тюбиков

Почему космическая еда странная, и по чему скучают тру-космонавты, вынужденные сидеть на консервах?

Юный дегустатор Костя утверждает: космический творог похож на курицу

12 апреля, когда прогрессивное человечество отмечает День космонавтики — отличный повод приобщиться к неземной культуре. Побывать в невесомости или закрутить гайки на космическом грузовике, конечно, очень тяжело, а вот попробовать космическую еду — вполне реально и даже приятно.







У нас были два тюбика с мясом, тюбик с супом, десерт компот, два добровольца — семилетний Костик и дизайнер с бородой Петр, которые согласились попробовать все это великолепие. Срок годности на упаковке соответствовал норме, но почему-то наши герои признались, что чувствуют необычный вкус: обычно сладкий десерт оказался кислым, а суп совсем не похож на суп.









Первая позиция в меню — это космическая гречка с мясным гарниром. Если верить написанному на коробке, то в составе только натуральные продукты: говядина, гречневая крупа, лук, морковь, перец черный, масло, соль и вода. Костя расправляется с коробкой, протыкает защитную пленку в тюбике, выдавливает немного гречнево-мясной пюрешки в ложку, но пробовать ее не торопится. Юному дегустатору не нравится ни цвет, ни запах еды. Но эксперимент — значит, эксперимент.







— Это не очень вкусно: пюрешка кисловатая, немножко косточек и с курицей, по-моему, — заключает Костя.









Следующим пробует Петр:





— Пахнет гречкой с мясом, на вкус — пресноватое. Ел я повкуснее гречку.





Второй тюбик — с десертом, если верить написанному, то сейчас наши герои будут пробовать космический творог с фруктовым пюре. Но только Костя понюхал десерт, как уже тянет палец вниз: говорит, пахнет дохлой курицей. Не нравится пюре и Петру: «Похоже, оно прокисло. Или я не специалист во фруктовом пюре».









Третий тюбик — космический морс с лесными ягодами. Он явно нравится Косте:







— Похоже на компот. Такое бы я взял с собой в космос. Или домой, — резюмирует он.









Петру морс не достается, но зато для него есть космическое мясное пюре. В составе — свинина, говядина, лук, морковь. Все вместе это пахнет как тушенка и выглядит как коричневая каша. Неожиданно еда находит своего поклонника.







— А нет ни у кого пюре обычного? Это очень вкусно! — говорит Петр.









Напоследок ребята вместе пробуют гороховый суп. Космический.









С первой ложки дегустаторы расходятся во мнениях. Костя говорит, что космический гороховый суп похож на домашний гороховый, Петр говорит, что нет.





В итоге из-за стола наши эксперты уходят со своими тюбиками-фаворитами: у Кости — компот, у Петра — мясное пюре.







А как на самом деле?







Что едят космонавты, мы спросили у человека, который провел в космосе 197 дней. Сергей Прокопьев — 122-й российский космонавт за всю историю! Он рассказывает, что тюбики — прошлый век. Современные астронавты питаются консервами и едой из пакетов.









Рацион составляется на 16 дней, порядок блюд можно менять. Еду из пакетов разбавляют водой. Это супы и вторые блюда, десерты, есть даже варенье, мед и даже пироги. Правда, на земные пироги своим внешним видом они не похожи, а вот на вкус — вполне.





— Перед полетом космонавты собираются на дегустацию, можно даже отметить, что тебе особо понравилось, чтобы выписать на борт. Блюда самые разные: голубцы из щуки, судак под белым «вином» (на самом деле, вина там нет), овощное рагу. Я очень люблю грибы по-старорусски. К творогу в космосе особое отношение, его очень любят и даже используют как валюту: упаковку творога можно обменять у иностранных космонавтов на другую еду. Но за два месяца любая еда, даже самая вкусная, приедается. Поэтому мы иногда меняемся пакетами с нашими коллегами или приглашаем друг друга на ужин.







На видео коллега Сергея — бортинженер МКС Олег Артемьев разбирает коробку с дополнительным рационом: голубцы, судак в сметанном соусе, есть даже кисель и грильяж.









В космосе, признается космонавт, он скучает по еде с домашнего стола: хотелось чего-нибудь жареного, но больше всего — свежих овощей и фруктов.