Новосибирскому полицейскому вернули звание, несмотря на драку с подозреваемым

Но погоны Семёну Лысикову больше не нужны — он нашёл себе новую работу

Агрессивный подозреваемый погрыз полицейскому пальцы на руках во время задержания 
Агрессивный подозреваемый погрыз полицейскому пальцы на руках во время задержания 

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию бойца Росгвардии Семёна Лысикова, которого осудили и лишили звания за драку с подозреваемым, — дело вернули в суд первой инстанции.


Об этом корреспонденту НГС рассказал сам Лысиков. 


«Отменили приговор, отправили на новое рассмотрение. Всё отменили, сейчас я в том же статусе, что и был до приговора», — объяснил он. Подробности до официальной публикации решения областного суда рассказать отказался, но отметил, что на возвращении дела в суд первой инстанции настаивали обе стороны. 


Кировский суд вынес Лысикову приговор в декабре 2018 года — его приговорили к 3,5 годам условно, а также лишили звания старшего сержанта полиции


Семён Лысиков пояснил НГС, что всё время продолжал работать в Росгвардии, но недавно решил уволиться: «Уволился буквально на днях — нашёл работу юристом, меня пригласили. Меня просили остаться, но я образование просто получаю в этом году и решил пойти работать юристом».


В июле 2017 года Лысиков попытался задержать подозреваемого в угоне иномарки — тот убежал к себе в дом, где у него с полицейским завязалась первая драка, во время которой мужчина укусил Лысикова за пальцы, а после, уже во дворе, — вторая драка, инициатором которой следствие посчитало полицейского. В итоге оказалось, что машина в угоне не числилась, но подозреваемого приговорили к условному сроку, а после апелляции — к двум годам колонии за «применение насилия в отношении сотрудника власти».


Лысиков свою вину не признал. В разговоре с корреспондентом НГС и во время судебных заседаний он утверждал, что действовал по инструкциям, а также обвинял истца, следователя и свидетелей в сговоре и обращался с этим в прокуратуру.

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