Новосибирскому полицейскому вернули звание, несмотря на драку с подозреваемым

Но погоны Семёну Лысикову больше не нужны — он нашёл себе новую работу

Агрессивный подозреваемый погрыз полицейскому пальцы на руках во время задержания

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию бойца Росгвардии Семёна Лысикова, которого осудили и лишили звания за драку с подозреваемым, — дело вернули в суд первой инстанции.





Об этом корреспонденту НГС рассказал сам Лысиков.





«Отменили приговор, отправили на новое рассмотрение. Всё отменили, сейчас я в том же статусе, что и был до приговора», — объяснил он. Подробности до официальной публикации решения областного суда рассказать отказался, но отметил, что на возвращении дела в суд первой инстанции настаивали обе стороны.





Кировский суд вынес Лысикову приговор в декабре 2018 года — его приговорили к 3,5 годам условно, а также лишили звания старшего сержанта полиции.





Семён Лысиков пояснил НГС, что всё время продолжал работать в Росгвардии, но недавно решил уволиться: «Уволился буквально на днях — нашёл работу юристом, меня пригласили. Меня просили остаться, но я образование просто получаю в этом году и решил пойти работать юристом».





В июле 2017 года Лысиков попытался задержать подозреваемого в угоне иномарки — тот убежал к себе в дом, где у него с полицейским завязалась первая драка, во время которой мужчина укусил Лысикова за пальцы, а после, уже во дворе, — вторая драка, инициатором которой следствие посчитало полицейского. В итоге оказалось, что машина в угоне не числилась, но подозреваемого приговорили к условному сроку, а после апелляции — к двум годам колонии за «применение насилия в отношении сотрудника власти».







Лысиков свою вину не признал. В разговоре с корреспондентом НГС и во время судебных заседаний он утверждал, что действовал по инструкциям, а также обвинял истца, следователя и свидетелей в сговоре и обращался с этим в прокуратуру.