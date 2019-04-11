«Я хочу, чтобы их наказали по полной»: появилось ещё одно видео с избиениями школьников в Барабинске

Мама пострадавшего написала заявление в полицию

Барабинский депутат Константин Терещенко опубликовал новое видео с жестоким избиением школьника. Депутат местного горсовета заявил, что получил ролик от матери пострадавшего семиклассника Константина. В своём Facebook Терещенко разместил его для того, чтобы привлечь внимание к проблеме подростковой жестокости в Новосибирской области.





«Мы с мамой мальчика скоординировались по поводу заявления в полицию, <...> снятия побоев. Договорились о том, что будем искать видео — возможно, оно где-то опубликовано. Сегодня она прислала видео. Я попросил разрешение, если я прикреплю его к заявлению и размещу. Она согласилась, говорит: "Я хочу, чтобы их наказали по полной". <...> Тяжело, конечно, ей психологически, потому что видео гуляет по WhatsApp. <...> Сейчас я, скорее всего, буду писать заявление в ФСБ. Считаю, что необходимо подключиться и центру по экстремизму — проанализировать всю WhatsApp переписку нападавших, все ролики. Не исключаю, что пострадавших было не три, а намного больше. Тем более что источник, [знакомый с ситуацией], — он подтверждает, что это у них [происходило] систематически», — рассказал корреспонденту НГС Константин Терещенко.





Он также добавил, что, по непроверенным данным, подростки могли снимать ролики для того, что зарабатывать на них в одной из групп «ВКонтакте».





«Сегодня мне прислали комментарий о том, что они специально снимали видео для монетизации одной из групп "ВКонтакте". <...> Здесь центр "Э" должен максимально включиться. <...> Пока буду писать заявление», — сообщил Терещенко.





Также в разговоре с корреспондентом НГС он назвал подростков «организованной группой».





«Я считаю, что это организованная группа. Это не случайность. <...> Мы видим, что на каждом видео они в разной одежде, в разное время, в разных местах занимаются одним и тем же. Я считаю, что здесь должны быть жёсткие меры наказания. Я не знаю, почему они прячутся, почему молчит полиция, молчат власти. Сейчас в Барабинске их призывают подать голос, открыть свои профили. Но я не знаю, чем это всё закончится», — рассказал Константин Терещенко.





Напомним, что 7 апреля подростки избили сразу трёх человек — следователи возбудили уголовное дело об избиении 17-летнего школьника. Друг пострадавшего рассказал корреспонденту НГС о причинах стычки, после которой 10-классник Виталий попал в больницу.





Ранее стало известно о том, что одного из нападавших зовут Валерий: он студент новосибирского колледжа транспортных технологий и хочет стать десантником.