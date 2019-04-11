Водитель без прав сбил двух девушек на «зебре», бросил машину и сбежал

Его долго искали, а теперь будут судить за смертельное ДТП

После смертельного ДТП водитель бросил «Тойоту» и убежал
После смертельного ДТП водитель бросил «Тойоту» и убежал

В Новосибирске пошёл под суд водитель «Тойоты», которого обвиняют в скандальном ДТП с двумя пешеходами на улице Мира: в аварии серьёзно пострадала беременная девушка, а её подруга погибла на месте. После той аварии водителя долго не могли найти. 


На этой неделе в Кировский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении водителя, который, по версии следствия, устроил ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе. Происшествие случилось 6 сентября 2018 года на улице Мира, сообщили в суде.


«В 20:55 <…> водитель на автомобиле Toyota Corona Premio двигался по улице Мира со стороны Ватутина в сторону Сибиряков-Гвардейцев, в пути следования, у дома № 27, совершил наезд на двух пешеходов в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. После чего водитель, оставив автомобиль, с места ДТП скрылся», — напомнила обстоятельства случившегося государственный инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.


Она уточнила, что в ДТП погибла сбитая 23-летняя девушка. Вторую, 25-летнюю пострадавшую увезли в больницу с предварительным диагнозом «переломы таза и бедра».


Выжившая девушка на тот момент была беременна — врачам удалось её спасти.


Предполагаемого виновника ДТП нашли далеко не сразу. Теперь ему предстоит ответить перед законом.


Как сообщается на сайте Кировского районного суда, водителя обвиняют в «нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека» (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Следователи выяснили, что у обвиняемого не было водительских прав.


Сейчас он находится под стражей. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 18 апреля, рассказали в суде.

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