Мэр Локоть раскрыл тайну пропавшей дорожной разметки

Новосибирский мэр считает, что она исчезла из-за усердных дорожников

Новосибирские дорожники отказались от привлечения сторонних подрядчиков и теперь наносят разметку сами — год за годом
Новосибирские дорожники отказались от привлечения сторонних подрядчиков и теперь наносят разметку сами — год за годом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, куда делась разметка на дорогах города, несмотря на то что городские службы перешли на долговечные материалы, которые должны прослужить не один сезон. 


«Потому что мы убираем снег. При всей износостойкости. Действительно, сейчас мы используем современные составы для нанесения разметки, как правило, пластиковую стремимся. Самое главное, что мы сейчас сами освоили, раньше привлекали коммерческие организации <...> проводили конкурсные работы. С прошлого года мы приобрели соответствующее оборудование, и наше муниципальное учреждение занимается этими работами, наносят эту разметку», — объяснил мэр.


Он добавил, что главная причина исчезновения разметки — ковши грейдеров, которые занимаются уборкой улиц от снега.


«Пока ещё не придумали разметку, которая бы устояла перед ковшом грейдера, которым мы неоднократно проходим по улицам города Новосибирска в зимний период. 


Как решить эту проблему — пока не придумали. Будем наносить [заново]», — заявил Анатолий Локоть.


Сегодня мэрия объявила, что начнёт наносить новую разметку на тех улицах, где пройдут основные мероприятия майских праздников. 

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