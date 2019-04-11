Строители перекопали главную площадь в Центральном парке — теперь там груда камней

Новый фонтан на этом месте сделают к осени

В Центральном парке началось строительство необычного фонтана с водным экраном, на котором можно будет транслировать видео
В Центральном парке началось строительство необычного фонтана с водным экраном, на котором можно будет транслировать видео

Сегодня, 11 апреля, новосибирские строители приступили к раскопкам в Центральном парке: они роют яму под будущий светомузыкальный фонтан.


Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии напомнили, что этот фонтан городу решил подарить Сбербанк. Ещё 18 марта началась подготовка строительной площадки. Вокруг неё поставили забор, также в парке убрали старую сцену и сняли асфальт. А сегодня рабочие начали разрывать грунт в том месте, где разместятся чаша фонтана и техническое помещение.


«Запуск фонтана планируется в сентябре», — уточнили в пресс-центре
«Запуск фонтана планируется в сентябре», — уточнили в пресс-центре


Фонтан спроектировало МУП «УЗСПТС», а генеральным подрядчиком стало РСУ № 3.


«Центральная площадка парка будет огорожена до окончания работ в сентябре», — добавили в мэрии.



Новый фонтан в парке ещё в сентябре прошлого года анонсировал глава Сбербанка Герман Греф. Планируется, что он будет 18 метров в диаметре, с лазерной подсветкой и водным экраном, на котором можно будет транслировать видео. В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана.

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