Строители перекопали главную площадь в Центральном парке — теперь там груда камней
Новый фонтан на этом месте сделают к осени
Сегодня, 11 апреля, новосибирские строители приступили к раскопкам в Центральном парке: они роют яму под будущий светомузыкальный фонтан.
Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии напомнили, что этот фонтан городу решил подарить Сбербанк. Ещё 18 марта началась подготовка строительной площадки. Вокруг неё поставили забор, также в парке убрали старую сцену и сняли асфальт. А сегодня рабочие начали разрывать грунт в том месте, где разместятся чаша фонтана и техническое помещение.
Фонтан спроектировало МУП «УЗСПТС», а генеральным подрядчиком стало РСУ
«Центральная площадка парка будет огорожена до окончания работ в сентябре», — добавили в мэрии.
Новый фонтан в парке ещё в сентябре прошлого года анонсировал глава Сбербанка Герман Греф. Планируется, что он будет 18 метров в диаметре, с лазерной подсветкой и водным экраном, на котором можно будет транслировать видео. В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана.
Ольга Хмелевская
Фото и видео Густаво Зырянова