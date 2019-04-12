Можно гулять целый день: Новосибирский зоопарк изменил режим работы

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило продлил время работы на один час — теперь гулять в зоопарке можно будет до 21:00.



«С 12 апреля 2019 года изменяется время работы зоопарка — с 09:00 до 21:00. Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия, в 20:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — говорится в сообщении зоопарка.

Ближайшие выходные ожидаются очень тёплыми для середины апреля — в Новосибирске температура будет подниматься до +17 градусов. Это хорошая возможность посмотреть на новых обитателей зоопарка. Среди недавно появившихся зверей в зоопарке есть пара белых медвежат, которым уже выбирают имена, детёныш капуцинов и несколько тамаринов.