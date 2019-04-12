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usd 64.40
eur 72.66
Город

Можно гулять целый день: Новосибирский зоопарк изменил режим работы

Теперь входные билеты продают до 20:00

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Время открытия остаётся прежним — ежедневно с 9:00

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило продлил время работы на один час — теперь гулять в зоопарке можно будет до 21:00.

«С 12 апреля 2019 года изменяется время работы зоопарка — с 09:00 до 21:00. Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия, в 20:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», —  говорится в сообщении зоопарка.

Ближайшие выходные ожидаются очень тёплыми для середины апреля — в Новосибирске температура будет подниматься до +17 градусов. Это хорошая возможность посмотреть на новых обитателей зоопарка. Среди недавно появившихся зверей в зоопарке есть пара белых медвежат, которым уже выбирают имена, детёныш капуцинов и несколько тамаринов

Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой

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КОММЕНТАРИИ (6)

Ну,ну
12 апр 2019 в 08:21

Отличная новость.Теперь еще напишите сколько стоит входной билет для граждан, пенсионеров, детей.
И сколько стоит заглянуть в дельфинарий?
П.С- кстати, там после корпоративов дельфины еще остались?

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Ботанический тип
12 апр 2019 в 09:41

А сколько ещё территории Дендропарка будет занято Зоопарком далее? Там (в Дендропарке) действительно прогулки были возможны по кругу, пока не разорвали аллею по кругу, благодаря блатным связям и махровой лапе Зоопарка...И всё бесплатно и без мучений животных и рыб!

маруся
12 апр 2019 в 09:34

смысл работать до 21 часу если ОТ ходит до 20-30
Попробуйте уехать на 30 авт