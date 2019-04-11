Тату-мастер из Новосибирска сделала космические татуировки ко Дню космонавтики

Девушка рассказала, что увлекается космосом с детства и любит смотреть в небо

Тату-мастер Ксения Бугимен с детства любит астрономию и делает тату на космические темы
Тату-мастер Ксения Бугимен с детства любит астрономию и делает тату на космические темы

Мастер новосибирской тату-студии «Маяк» Ксения Бугимен сделала несколько татуировок с космонавтами перед Днём космонавтики, который отмечается 12 апреля. Такие тату она сделала в конце марта.


«Это довольно популярная тема. Я делала ещё ракеты, более крупных космонавтов с растительностью в шлемах и космические туманности в геометрических формах. Сейчас с одним клиентом работаем над космическим "рукавом": там будет что-то вроде пейзажа и планеты. <…> Был один мальчик, который сделал спутник с орбиты Юпитера. Вот он сделал татуировку из-за того, что очень увлекается астрономией. Сейчас он где-то в Питере учится в университете, связанном с этой темой. <…> Я с самого детства увлекалась астрономией, любила читать статьи. У меня дома есть несколько небольших энциклопедий по астрономии. <…> Само небо завораживает: [понимаешь,] что где-то там есть ещё какое-то пространство», — рассказала корреспонденту НГС Ксения Бугимен.


Три небольшие татуировки с космонавтами сделаны Ксенией Бугимен на предплечье, под коленом и на рёбрах разных заказчиков. Размер каждой картинки — около 12–14 см в длину.


Татуировки с космонавтами, которые сделал мастер тату-салона «Маяк»
Татуировки с космонавтами, которые сделал мастер тату-салона «Маяк»


Новосибирцы делают разные татуировки: недавно НГС рассказал о Евгении Синицыне, который сделал на руке тату с портретом рэпера Децла, умершего в начале февраля.

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