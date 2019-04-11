Не хватило кабинки — купите ящик в ИКЕА: в Кировском районе нашёлся переполненный детский сад

Не всем детям досталась даже кроватка — приходится спать на местах тех, кто заболел и не пришёл

Некоторые дети каждый день спят на новой кровати — они ждут, когда кто-то из одногруппников не придёт в садик

В детском саду в Кировском районе Новосибирска объединили три старшие группы детей в две — из-за этого детям не хватает кабинок и кроватей, а руководство сада говорит, что должно раздавать путёвки всем очередникам.





Объединение провели в детском саду № 461 «Золотая рыбка» в микрорайоне «Бугринская роща». Как рассказала НГС мать одного из воспитанников Наталья С., началось всё с собрания в середине марта, на котором родителей предупредили о том, что их группу, старшую, с детьми 5–6 лет, решили расформировать. Копия приказа заведующей детсадом есть в распоряжении редакции НГС.





«Выдали, что "из-за того, что вы плохо ходите, мы будем расформировывать вашу группу". На наши возражения о том, что мы же не просто так не ходим, что дети болеют — причины есть, было сказано, что шесть человек из вашей группы не ходят целый год. Мы-то тут при чём? Разговаривайте с ними либо лишайте путёвок. Было сказано, что "писали письма, они не приходят на личные встречи". Один ребёнок, насколько нам известно, вообще переехал в другой город. Почему за ним путёвка числится — нам не понятно. В общем, предложили, что нас разделят на две группы. <...> Мы пришли посмотреть условия, в которые предлагают детей перевести:





кабинок, как оказалось, там не так уж и много, во второй группе ещё меньше (26 кабинок на 31 ребёнка. — Прим. ред.), кроватей тоже.





У нас, например, в группе одну кровать можно поставить, и всё, а нас ещё шесть человек запихали. Плюс ещё двое переехали, их тоже туда записали. В другой группе кабинки некуда ставить», — пожаловалась Наталья.





По её словам, некоторым детям пришлось делить кабинки на двоих — так, вещи ребёнка Натальи приходится складывать в пакет. Мать другого воспитанника Елена Н., которого распределили во вторую группу, рассказала, что администрация детского сада предложила тем, кто остался без кабинки, купить контейнеры в ИКЕА и складывать одежду туда.





Некоторым детям приходится делить кабинки для переодевания на двоих





«На вопрос о том, где будет спать мой ребёнок, мне сказали: "Не переживайте, мы место найдём и если что — отведём в другую группу на свободную кровать. Кто-то же всегда болеет", — говорит Елена Н. — Про кабинки спросили, сказали: "Кабинок нету, поставить их нет возможности, приносите из ИКЕИ контейнеры". <...>





Лично моего ребёнка каждый день укладывают на новую кровать, бельё не меняют,





потому что дети рассказывают, но их никто не слушает. Кто там будет бельё сворачивать, кровати туда-сюда переносить? Девочка из другой группы рисовала стоя, потому что ей не хватило стульчика — тоже со слов ребёнка, мы-то как родители в шоке, но слова к делу не пришьёшь».







Родители обратились в отдел образования Кировского района, но, как они утверждают, там им не помогли. Потом они пошли в Роспотребнадзор и прокуратуру. «Наши мамы ходили к Тимошенко (Игорь Тимошенко, начальник районного отдела образования. — Прим. ред.), он сказал, что есть указ президента, что президент сказал, что все должны быть обеспеченными местами в детском саду, новые путёвки надо раздать.





"Вы ничего не поделаете, — говорит. — Потому что это президентский указ. Всё равно как"»,





— рассказала Елена. Она добавила, что начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев на личном приёме заявил, что заведующая поступила неправильно и что на этой неделе приедет в детсад с проверкой.





Родители детей, которые учатся в группах, к которым прибавили новых учеников, тоже оказались в негодовании. Больше всего их смутило, что объединение провели фактически в середине учебного года, не дождавшись выпуска. Со слов родителей, после своего приказа об объединении заведующая детским садом ушла в отпуск — её вызвали оттуда из-за проверок.





Заведующая детским садом № 461 Инна Южакова коротко объяснила НГС, что департамент образования приезжал с комиссией сегодня, 11 апреля.





«У нас сегодня департамент был с комиссией, таких нарушений у нас выявлено не было, поэтому всё будет, что необходимо, сделано, прописано, объяснено департаментом. [Объединение групп] внутренне разрешено и оправданно. Мы сейчас с ними (с родителями. — Прим. ред.) работаем, все объяснения и разъяснения будут даны в установленные сроки», — рассказала заведующая.





Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии и пресс-службу Роспотребнадзора с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, соответствует ли решение администрации детсада нормам. Ответ на них за два дня, отведённых на написание заметки, ещё не пришёл.





«Детей раскидали в конце года, заведующая даже не спросила, кто друг, подружка, даже по-человечески поступить не захотела.





Просто расформировали, они сейчас ходят рыдают, без своего места, их вещи каждый день кладут на новое место. Какая-то ерунда творится», — негодует Елена.







Путёвки в детсады в Новосибирске начали раздавать в середине марта. Получить её с первого раза удаётся не всем — недавно сибирячка получила её только после запроса НГС в мэрию.