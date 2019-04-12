Местами до +20: к Новосибирску приближается короткое сибирское лето

Особенно жаркой станет суббота, а потом опять похолодает

Осадков в ближайшие дни синоптики не ждут
Осадков в ближайшие дни синоптики не ждут

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на выходные дни — в субботу температура в Новосибирске поднимется до +17 градусов, а в области ждут до +20 градусов.


«Мы продолжаем удерживаться в полосе повышенного атмосферного давления, в зоне антициклонической циркуляции. Поэтому в ближайшие три дня, мы полагаем, осадки маловероятны», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. Осадки возможны в некоторых северных районах региона, добавил он.


Также синоптики не ожидают сильного ветра в ближайшие дни.


«Температурный фон в целом пока высокий. В ближайшие двое суток температура [ночью] по нашей области от –3 до +4 градусов. Температура дневная в пределах +10...+15 градусов, по южным районам до +20 градусов. Некоторое понижение температуры мы предполагаем днём 14-го. Температура по большей части территорий может упасть до 5–10 градусов тепла», — говорит Ягудин. 


По информации на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 12 апреля, в Новосибирске днём ожидается +12...+14 градусов. Завтра, в субботу, 13 апреля, будет от +15 до + 17 градусов, а в воскресенье, 14 апреля, — от +10 до +12 градусов.


«По-прежнему сохраняются неблагоприятные метеоусловия по экологии, способствующие повышенной концентрации загрязняющих веществ в атмосфере. В утренние часы местами могут быть дымки из-за распространения дачно-огородного сезона и пала, сжигания прошлогодней растительности, повышается пожароопасность у нас и в лесах, и сельской местности», — отметил Ренад Ягудин.


Неблагоприятную экологическую обстановку замечают и горожане — на этой неделе в центре Новосибирска стоял неприятный запах.

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