«Как в фильмах ужасов»: стены поликлиники в Советском районе облезли и испугали пациентов
Здание остро нуждается хотя бы в косметическом ремонте
Пациенты отделения поликлиники
Облезшие стены в отделении поликлиники
В этом отделении работают только терапевты и педиатры, а все узкие специалисты — в отделении на улице Демакова. Но удалённость врачей узкого профиля — не главная проблема, основная претензия жителей — отсутствие нормального ремонта.
«Но даже и к нашим врачам общего профиля страшно ходить: состояние поликлиники просто плачевное!
Дети боятся ходить к педиатрам, потому что внутри все выглядит как сцена из фильма ужасов! Я понимаю, что денег в бюджете всегда не хватает, но мало-мальский косметический ремонт можно же провести!
Хотя бы зверушек на стенах нарисовать», — возмутилась сибирячка.
Она отметила, что раньше ходила в эту поликлинику и сама, но больше переживает за детей — они пугаются такого состояния учреждения. Дело не только в стенах — потолок тоже в опасном состоянии, дверцы шкафа отваливаются и падают на пациентов, а на крыльце нет пандуса, только площадка, по которой трудно завезти коляску.
Как рассказала НГС главный врач поликлиники
«Были проблемы с крышей — эти вопросы мы решили, там новая мягкая кровля была сделана. [После этого] появилась возможность хотя бы делать что-то по кабинетам, потому что раз протекала — естественно, внутри ремонта не могло быть.
Там заменены 13 пластиковых окон, первый этаж практически полностью заменён этими пластиковыми окнами, отремонтированы на первом этаже процедурная и прививочные кабинеты для детей. На этот год были запланированы текущие ремонты двух кабинетов», — пояснила главный врач.
Любовь Мерзликина подчеркнула, что в первую очередь в поликлинике ценно оборудование, которое в отделении есть.
«Сами по себе обшарпанные стены пока ни о чём не говорят — здесь если есть оборудование, на котором можно работать, тогда и обшарпанные стены [пациенты] некоторое время потерпят», — отметила руководитель.
Она добавила, что проект новой поликлиники в Нижней Ельцовке рассматривался на включение в концепцию «Академгородка 2.0» — если его одобрят, то в микрорайоне в ближайшие годы будет своя поликлиника на 300 посещений в смену.
В феврале 2018 года глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что к Академгородку предлагают добавить микрорайон Нижняя Ельцовка, наукоград Кольцово и посёлок Краснообск — в правительстве были уверены, что объединение территорий может развить научный центр
Мария Морсина
Фото Анастасии Астаховой