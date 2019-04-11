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«Как в фильмах ужасов»: стены поликлиники в Советском районе облезли и испугали пациентов

Здание остро нуждается хотя бы в косметическом ремонте

В таком состоянии стены поликлиники уже не первый год
В таком состоянии стены поликлиники уже не первый год


Пациенты отделения поликлиники № 14 в новосибирском микрорайоне «Нижняя Ельцовка» обратили внимание на состояние здания — стены в кабинетах сильно обшарпаны, а потолок грозит обвалиться. В поликлинике обещают, что ремонт будет, как только появятся деньги.


Облезшие стены в отделении поликлиники № 14 на улице Экваторной уже не первый год, рассказала корреспонденту жительница Нижней Ельцовки Анастасия Астахова. 


В этом отделении работают только терапевты и педиатры, а все узкие специалисты — в отделении на улице Демакова. Но удалённость врачей узкого профиля — не главная проблема, основная претензия жителей — отсутствие нормального ремонта.


По словам жительницы микрорайона, детей пугают такие стены
По словам жительницы микрорайона, детей пугают такие стены


«Но даже и к нашим врачам общего профиля страшно ходить: состояние поликлиники просто плачевное! 


Дети боятся ходить к педиатрам, потому что внутри все выглядит как сцена из фильма ужасов! Я понимаю, что денег в бюджете всегда не хватает, но мало-мальский косметический ремонт можно же провести! 


Хотя бы зверушек на стенах нарисовать», — возмутилась сибирячка.


Здесь работают терапевты и педиатры, а к узким специалистам надо ехать в отделение на улице Демакова
Здесь работают терапевты и педиатры, а к узким специалистам надо ехать в отделение на улице Демакова


Она отметила, что раньше ходила в эту поликлинику и сама, но больше переживает за детей — они пугаются такого состояния учреждения. Дело не только в стенах — потолок тоже в опасном состоянии, дверцы шкафа отваливаются и падают на пациентов, а на крыльце нет пандуса, только площадка, по которой трудно завезти коляску.


Проблема не только в стенах, но и в потолке — пациенты опасаются, что он обрушится на их головы 
Проблема не только в стенах, но и в потолке — пациенты опасаются, что он обрушится на их головы 


Как рассказала НГС главный врач поликлиники № 14 Любовь Мерзликина, эту амбулаторию сдали в 2004 году, и капитальный ремонт ей полагается ещё через 10 лет. Что касается косметического ремонта — сейчас руководство поликлиники утверждает план расходов на этот счёт и будет ожидать денег от минздрава.


«Были проблемы с крышей — эти вопросы мы решили, там новая мягкая кровля была сделана. [После этого] появилась возможность хотя бы делать что-то по кабинетам, потому что раз протекала — естественно, внутри ремонта не могло быть. 


Там заменены 13 пластиковых окон, первый этаж практически полностью заменён этими пластиковыми окнами, отремонтированы на первом этаже процедурная и прививочные кабинеты для детей. На этот год были запланированы текущие ремонты двух кабинетов», — пояснила главный врач.


В этом году поликлиника обещает отремонтировать кабинеты педиатров 
В этом году поликлиника обещает отремонтировать кабинеты педиатров 


Любовь Мерзликина подчеркнула, что в первую очередь в поликлинике ценно оборудование, которое в отделении есть.


«Сами по себе обшарпанные стены пока ни о чём не говорят — здесь если есть оборудование, на котором можно работать, тогда и обшарпанные стены [пациенты] некоторое время потерпят», — отметила руководитель.


Она добавила, что проект новой поликлиники в Нижней Ельцовке рассматривался на включение в концепцию «Академгородка 2.0» — если его одобрят, то в микрорайоне в ближайшие годы будет своя поликлиника на 300 посещений в смену.


В феврале 2018 года глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что к Академгородку предлагают добавить микрорайон Нижняя Ельцовка, наукоград Кольцово и посёлок Краснообск — в правительстве были уверены, что объединение территорий может развить научный центр

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