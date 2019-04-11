В метро поставили новые терминалы для оплаты картами

В ближайшее время за проезд можно будет рассчитываться по новой системе

Терминалы MULTIPASS поставили у прохода для льготников

В Новосибирском метрополитене появились новые терминалы для оплаты проезда по картам — система MULTIPASS заработает в ближайшее время.







Корреспондент НГС заметил терминал системы MULTIPASS на станции метро «Гагаринская».





В Новосибирском метрополитене пояснили, что терминалы на станциях установлены, но пока они не работают, так как идёт настройка системы.





НГС отправили запрос в мэрию с просьбой рассказать, как будет работать система в Новосибирском метрополитене.







Пока терминалы не работают



