В метро поставили новые терминалы для оплаты картами
В ближайшее время за проезд можно будет рассчитываться по новой системе
В Новосибирском метрополитене появились новые терминалы для оплаты проезда по картам — система MULTIPASS заработает в ближайшее время.
Корреспондент НГС заметил терминал системы MULTIPASS на станции метро «Гагаринская».
В Новосибирском метрополитене пояснили, что терминалы на станциях установлены, но пока они не работают, так как идёт настройка системы.
НГС отправили запрос в мэрию с просьбой рассказать, как будет работать система в Новосибирском метрополитене.
С 1 апреля подобные терминалы заработали во всех троллейбусах маршрута
Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова