В метро поставили новые терминалы для оплаты картами

В ближайшее время за проезд можно будет рассчитываться по новой системе

Терминалы MULTIPASS поставили у прохода для льготников
Терминалы MULTIPASS поставили у прохода для льготников

В Новосибирском метрополитене появились новые терминалы для оплаты проезда по картам — система MULTIPASS заработает в ближайшее время. 


Корреспондент НГС заметил терминал системы MULTIPASS на станции метро «Гагаринская». 


В Новосибирском метрополитене пояснили, что терминалы на станциях установлены, но пока они не работают, так как идёт настройка системы. 


НГС отправили запрос в мэрию с просьбой рассказать, как будет работать система в Новосибирском метрополитене.


Пока терминалы не работают
Пока терминалы не работают


С 1 апреля подобные терминалы заработали во всех троллейбусах маршрута № 2. Как рассказали в мэрии, система работает параллельно с «Электронный проездной-Новосибирск». Устанавливать MULTIPASS на других маршрутах «Горэлектротранспорта» пока не планируют. 

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