Новосибирский зоопарк предложил выбрать имена для белых медвежат

Белые медвежата уже умеют рыть небольшие берлоги, скатываться с горок и поднимать передними лапками куски льда

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило объявил конкурс на лучшие имена для двух белых медвежат, которые родились в зоопарке в декабре 2018 года.







Конкурс будет проходить в два этапа.







«С 11 апреля по 1 мая 2019 года зоопарк будет собирать вместе все предложенные варианты. Если у вас есть идея, как можно назвать медвежат, вы можете сообщить нам об этом одним из трех способов: написать сообщение в гостевой книге на сайте зоопарка zoonovosib.ru; отправить личное сообщение на страницах зоопарка в социальных сетях; написать имена на листке бумаги и положить его в специальный куб, который установлен возле вольера белых медведей», — рассказали в зоопарке.







По итогам первого этапа работники зоопарка отберут 10 имён, которые посетители предлагают чаще всего.







«С 3 по 24 мая 2019 года состоится второй этап. Это будет голосование: все вместе будем выбирать из десяти самых популярных имен два самых лучших. Проголосовать можно будет с помощью SMS. Для того чтобы избежать при голосовании таких вещей как спам и накрутка результатов, SMS решено сделать платными. Стоимость сообщения будет минимальной, все собранные деньги пойдут на содержание медведей. Подробно о проведении второго тура мы расскажем накануне его начала», — сообщили в Новосибирском зоопарке.







Результаты голосования организаторы планируют объявить 26 мая на празднике «День медведя».







Два белых медвежонка — мальчик и девочка — родились в зоопарке 11 декабря 2018 года. Сегодня им исполнилось 4 месяца. Они по-прежнему легко прячутся под маминым животом, но при этом уже заметно выросли.







«Малыши <…> каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят. Если ещё пару месяцев назад они ходили, неловко переваливаясь с лапы на лапу, то сейчас уверенно бегают по всему вольеру. Они умеют рыть небольшие берлоги и скатываться с горок. Детёныши уже ловко действуют передними лапами, поднимая ими снежки и куски льда», — передали в зоопарке.







Кроме того, зоологи отмечают, что шустрая двойня быстро освоилась в воде. Бассейн заполняют постепенно, и медвежатам нравится, что воды в нём становится всё больше.

