Новосибирский зоопарк предложил выбрать имена для белых медвежат

Конкурс продлится до конца мая

Белые медвежата уже умеют рыть небольшие берлоги, скатываться с горок и поднимать передними лапками куски льда
Белые медвежата уже умеют рыть небольшие берлоги, скатываться с горок и поднимать передними лапками куски льда

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило объявил конкурс на лучшие имена для двух белых медвежат, которые родились в зоопарке в декабре 2018 года.


Конкурс будет проходить в два этапа.


«С 11 апреля по 1 мая 2019 года зоопарк будет собирать вместе все предложенные варианты. Если у вас есть идея, как можно назвать медвежат, вы можете сообщить нам об этом одним из трех способов: написать сообщение в гостевой книге на сайте зоопарка zoonovosib.ru; отправить личное сообщение на страницах зоопарка в социальных сетях; написать имена на листке бумаги и положить его в специальный куб, который установлен возле вольера белых медведей», — рассказали в зоопарке.


По итогам первого этапа работники зоопарка отберут 10 имён, которые посетители предлагают чаще всего.


«С 3 по 24 мая 2019 года состоится второй этап. Это будет голосование: все вместе будем выбирать из десяти самых популярных имен два самых лучших. Проголосовать можно будет с помощью SMS. Для того чтобы избежать при голосовании таких вещей как спам и накрутка результатов, SMS решено сделать платными. Стоимость сообщения будет минимальной, все собранные деньги пойдут на содержание медведей. Подробно о проведении второго тура мы расскажем накануне его начала», — сообщили в Новосибирском зоопарке.


Результаты голосования организаторы планируют объявить 26 мая на празднике «День медведя».


Два белых медвежонка — мальчик и девочка — родились в зоопарке 11 декабря 2018 года. Сегодня им исполнилось 4 месяца. Они по-прежнему легко прячутся под маминым животом, но при этом уже заметно выросли.


«Малыши <…> каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят. Если ещё пару месяцев назад они ходили, неловко переваливаясь с лапы на лапу, то сейчас уверенно бегают по всему вольеру. Они умеют рыть небольшие берлоги и скатываться с горок. Детёныши уже ловко действуют передними лапами, поднимая ими снежки и куски льда», — передали в зоопарке.


Кроме того, зоологи отмечают, что шустрая двойня быстро освоилась в воде. Бассейн заполняют постепенно, и медвежатам нравится, что воды в нём становится всё больше.

Прочтений: 465

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено