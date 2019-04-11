«Экспресс-пригород» запускает электричку для детей из сел, которые хотят посмотреть на дельфинов

13 апреля компания «Экспресс-пригород» запускает дополнительную электричку для школьников из области, чтобы сотни детей попали на спектакль в новосибирском театре и посмотрели на дельфинов.



Как рассказали в областном министерстве транспорта, организовать дополнительную электричку попросило руководство туристической фирмы «Парнас», которая возит школьников на спектакли и экскурсии.

«Регулярное расписание электропоездов неудобно для школьников (время в пути — около 5 часов), дети рассредоточены по вагонам, так как занимают свободные места, —