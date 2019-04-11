11 апреля четверг
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 5/10
usd 64.74
eur 72.95
  • 29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +7°С
Пробки 5/10
usd 64.74
eur 72.95
Дороги и транспорт
Подробности

«Экспресс-пригород» запускает электричку для детей из сел, которые хотят посмотреть на дельфинов

В субботу больше 500 школьников приедут из области в «Глобус» на спектакль «Золушка» и в дельфинарий

Поделиться

1 119
10 Обсудить

Все новости

Все новости

На весенних каникулах было две дополнительных электрички, на которых приехали школьники из области

Фото: Густаво Зырянов / НГС

13 апреля компания «Экспресс-пригород» запускает дополнительную электричку для школьников из области, чтобы сотни детей попали на спектакль в новосибирском театре и посмотрели на дельфинов.

Как рассказали в областном министерстве транспорта, организовать дополнительную электричку попросило руководство туристической фирмы «Парнас», которая возит школьников на спектакли и экскурсии. 

«Регулярное расписание электропоездов неудобно для школьников (время в пути — около 5 часов), дети рассредоточены по вагонам, так как занимают свободные места, — 

говорится в документе, адресованном областному министерству транспорта и компании «Экспресс-пригород» (копия есть в распоряжении редакции). — Доставка автомобильным транспортом затруднена в ряде случаев в связи с отдаленностью школ от районного центра, а также невозможностью предоставить такой большой парк машин, которые соответствовали бы Правилам перевозки организованных групп людей».

Кроме того, просьбы организовать отдельный электропоезд для детей были от учителей, родителей и детей школьников Куйбышевского, Барабинского и Здвинского районов.

Как уточнили в министерстве транспорта, на 13 апреля уже согласован дополнительный электропоезд по маршруту Новосибирск — Барабинск — Новосибирск. 550 школьников приедут в Новосибирск на спектакль «Золушка» в театр «Глобус» и в дельфинарий.

«Поезд садит только детей в сопровождении педагогов и вне расписания. Без остановок следует до Новосибирска», — объяснили в областном минтрансе. 

Электропоезд будут сопровождать наряд полиции и детский врач.

По информации министерства, это уже не первый опыт организации дополнительного железнодорожного транспорта для детей из областных центров — на весенних каникулах также было два электропоезда, на которых школьники приехали в Новосибирск. Некоторые дети увидели город впервые.

В конце марта компания «Экспресс-пригород» объявила о запуске дополнительных электричек для дачников

Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова

По теме

ТЕКСТ

Анна Богданова

ТЕГИ

Экспресс-пригородшкольникитеатр

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (10)

Свистун-с-приплясом
11 апр 2019 в 14:20

Потом их из города палкой не выгонишь. Будут бегать по городу и копейки попрошайничать.

лена путина
11 апр 2019 в 14:21

в питере постоянно привозят в музеи и др учеников. у нас в новосибирске есть оперный, музеи, картинная галлерея , зоопарк и даже детская железная дорога, аквапарк и всё это очень интересно. так что очень важно из области привозить детей на различные мероприятия.

Точняк
11 апр 2019 в 14:26

Глобус+ дельфинарий+ отдельный поезд.
Я вот не понял, это всё за счет родителей или правительство НСО спонсирует?