«Экспресс-пригород» запускает электричку для детей из сел, которые хотят посмотреть на дельфинов

13 апреля компания «Экспресс-пригород» запускает дополнительную электричку для школьников из области, чтобы сотни детей попали на спектакль в новосибирском театре и посмотрели на дельфинов.
Как рассказали в областном министерстве транспорта, организовать дополнительную электричку попросило руководство туристической фирмы «Парнас», которая возит школьников на спектакли и экскурсии.
«Регулярное расписание электропоездов неудобно для школьников (время в пути — около 5 часов), дети рассредоточены по вагонам, так как занимают свободные места, —
говорится в документе, адресованном областному министерству транспорта и компании «Экспресс-пригород» (копия есть в распоряжении редакции). — Доставка автомобильным транспортом затруднена в ряде случаев в связи с отдаленностью школ от районного центра, а также невозможностью предоставить такой большой парк машин, которые соответствовали бы Правилам перевозки организованных групп людей».
Кроме того, просьбы организовать отдельный электропоезд для детей были от учителей, родителей и детей школьников Куйбышевского, Барабинского и Здвинского районов.
Как уточнили в министерстве транспорта, на 13 апреля уже согласован дополнительный электропоезд по маршруту Новосибирск — Барабинск — Новосибирск. 550 школьников приедут в Новосибирск на спектакль «Золушка» в театр «Глобус» и в дельфинарий.
«Поезд садит только детей в сопровождении педагогов и вне расписания. Без остановок следует до Новосибирска», — объяснили в областном минтрансе.
Электропоезд будут сопровождать наряд полиции и детский врач.
По информации министерства, это уже не первый опыт организации дополнительного железнодорожного транспорта для детей из областных центров — на весенних каникулах также было два электропоезда, на которых школьники приехали в Новосибирск. Некоторые дети увидели город впервые.
В конце марта компания «Экспресс-пригород» объявила о запуске дополнительных электричек для дачников.