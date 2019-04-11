Фото: новосибирец сделал самый маленький памятник и попал в Книгу рекордов

Угадайте, на чём он соорудил копию петербургского памятника «Чижик-Пыжик»?

«Чижик-Пыжик» расположен на срезе конского волоса
«Чижик-Пыжик» расположен на срезе конского волоса


Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин попал в Книгу рекордов России — он сделал самую маленькую в стране копию памятника.


Новосибирец выполнил копию памятника «Чижик-Пыжик», расположенного в Санкт-Петербурге. По данным Книги рекордов, его длина составляет 289 микрометров, а высота — 253 микрометра. 1 микрометр равен 0,001 миллиметра. 


Копию памятника микроминиатюрист сделал на срезе конского волоса. 


Владимир Анискин не в первый раз стал рекордсменом — до этого он сделал самую маленькую книгу в мире, тоже на срезе макового зерна. А прошлой зимой — скульптуру слона на маковом зёрнышке, которая стала самой маленькой в стране.

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