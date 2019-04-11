Фото: новосибирец сделал самый маленький памятник и попал в Книгу рекордов
Угадайте, на чём он соорудил копию петербургского памятника «Чижик-Пыжик»?
Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин попал в Книгу рекордов России — он сделал самую маленькую в стране копию памятника.
Новосибирец выполнил копию памятника «Чижик-Пыжик», расположенного в Санкт-Петербурге. По данным Книги рекордов, его длина составляет 289 микрометров, а высота — 253 микрометра. 1 микрометр равен 0,001 миллиметра.
Копию памятника микроминиатюрист сделал на срезе конского волоса.
Владимир Анискин не в первый раз стал рекордсменом — до этого он сделал самую маленькую книгу в мире, тоже на срезе макового зерна. А прошлой зимой — скульптуру слона на маковом зёрнышке, которая стала самой маленькой в стране.
Кирилл Шматков
Фото предоставлено Владимиром Анискиным