Фото: новосибирец сделал самый маленький памятник и попал в Книгу рекордов

«Чижик-Пыжик» расположен на срезе конского волоса





Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин попал в Книгу рекордов России — он сделал самую маленькую в стране копию памятника.







Новосибирец выполнил копию памятника «Чижик-Пыжик», расположенного в Санкт-Петербурге. По данным Книги рекордов, его длина составляет 289 микрометров, а высота — 253 микрометра. 1 микрометр равен 0,001 миллиметра.





Копию памятника микроминиатюрист сделал на срезе конского волоса.





Владимир Анискин не в первый раз стал рекордсменом — до этого он сделал самую маленькую книгу в мире, тоже на срезе макового зерна. А прошлой зимой — скульптуру слона на маковом зёрнышке, которая стала самой маленькой в стране.