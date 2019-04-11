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Город

Это не трещины, а инъекции бетона: мэрия объяснила потрескавшийся дом на Советской особым ремонтом

Одна из стен в доме оказалась в аварийном состоянии

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Ситуация с многоквартирным домом № 35 на улице Советской — под контролем департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, сообщили в мэрии

Фото: Александр Ощепков / НГС

Мэрия Новосибирска прокомментировала ситуацию с трещинами на фасаде дома на Советской, 35 (второй адрес — Ленина, 8).

«6 марта специалисты мэрии города, Центрального округа и управляющей организации ООО "Дост-Н" провели визуальный осмотр несущих конструкций в нежилом помещении многоквартирного дома, находящегося в собственности ООО "Лилия"», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Специалисты нашли разрушенную кирпичную кладку трех колонн, высыпание кирпичной кладки, многочисленные трещины более 5 мм. Оказалось, что инженерные коммуникации встроены в несущие колонны из кирпича, а в нежилых помещениях и в подвале дома стоят временные подпорки. 

После этого компания «Дост-Н» установила на колонны дополнительные маяки для ежедневного наблюдения. А организация «Жилкоммунпроект» обследовала наружную стену.

Выяснилось, что стена нежилого помещения в аварийном состоянии.

Сейчас, передаёт мэрия, стену уже усилили и аварийную ситуацию устранили.

Сейчас в повреждённые участки фасада ставят инъекции цементно-полимерным раствором. После инъекций рабочие занимаются отделкой фасада. 

«В целях возмещения затрат, на усиление наружных стен департаментом будет вынесен на комиссию вопрос о предоставлении субсидии из бюджета города на ремонт общего имущества в многоквартирном доме», — добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

О том, что на фасаде здания от второго до пятого этажа появились трещины стало известно накануне

Сегодня утром 11 апреля рабочие закрасили трещины на фасаде — около 10 часов утра трещин уже не было видно на верхних этажах.

Снимок здания, сделанный накануне, 10 апреля

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня утром рабочие начали закрашивать трещины

Фото: Александр Ощепков / НГС

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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трещины в доме

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КОММЕНТАРИИ (30)

ЧуК
11 апр 2019 в 12:34

кто и как проводил работы в помещении ООО Лилия? кто работы согласовывал? кто понесет ответственность и какую?

ЫЫЫ
11 апр 2019 в 12:25

Склеили, кароч. Без синей изоленты низачОт!!!

Konvas
11 апр 2019 в 12:37

но, тем не менее дополнительный вопрос...почему разрушились колонны? Сами или им помогли при перепланировке? Если помогли, то почему ремонт за счет субсидий, на мой взгляд должны оплачивать: горе-перепланировщик + управляющая компания, которая не выполнила договор (она должна следить за действиями собственников) ...
Опять же управляющая компания, в любом случае должна отвечать, она ведь по договору регулярно осматривает конструкции, почему прозевали? Или осмотры носили фиктивный характер, а платить должен в итоге городской бюджет? Или управляющая компания ДОСТ-Н как то связана с мэром-коммунистом? Раньше точно была связана с коммунистом Абалаковым, а сейчас что?