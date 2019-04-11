Это не трещины, а инъекции бетона: мэрия объяснила потрескавшийся дом на Советской особым ремонтом

Специалисты нашли разрушенную кирпичную кладку трех колонн, высыпание кирпичной кладки, многочисленные трещины более 5 мм. Оказалось, что инженерные коммуникации встроены в несущие колонны из кирпича, а в нежилых помещениях и в подвале дома стоят временные подпорки.

«6 марта специалисты мэрии города, Центрального округа и управляющей организации ООО "Дост-Н" провели визуальный осмотр несущих конструкций в нежилом помещении многоквартирного дома, находящегося в собственности ООО "Лилия"», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Мэрия Новосибирска прокомментировала ситуацию с трещинами на фасаде дома на Советской, 35 (второй адрес — Ленина, 8).

После этого компания «Дост-Н» установила на колонны дополнительные маяки для ежедневного наблюдения. А организация «Жилкоммунпроект» обследовала наружную стену.

Выяснилось, что стена нежилого помещения в аварийном состоянии.

Сейчас, передаёт мэрия, стену уже усилили и аварийную ситуацию устранили.

Сейчас в повреждённые участки фасада ставят инъекции цементно-полимерным раствором. После инъекций рабочие занимаются отделкой фасада.

«В целях возмещения затрат, на усиление наружных стен департаментом будет вынесен на комиссию вопрос о предоставлении субсидии из бюджета города на ремонт общего имущества в многоквартирном доме», — добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

О том, что на фасаде здания от второго до пятого этажа появились трещины стало известно накануне.



Сегодня утром 11 апреля рабочие закрасили трещины на фасаде — около 10 часов утра трещин уже не было видно на верхних этажах.

