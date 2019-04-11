Посетитель библиотеки упал с лестницы. СК выясняет причины его смерти

45-летний мужчина упал с лестничного пролета в ГПНТБ

После происшествия с посетителем библиотека работает в штатном режиме
После происшествия с посетителем библиотека работает в штатном режиме

Новосибирские следователи разбираются в обстоятельствах несчастного случая с посетителем ГПНТБ.


Посетитель библиотеки упал с лестничного пролёта 4-го этажа, рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


Он уточнил, что происшествие случилось утром 9 апреля, погибшему было 45 лет. Следователи проводят проверку по этому случаю, назначена судебно-медицинская экспертиза. 


«У нас нет совершенно никаких оснований полагать, что произошедшее 9 апреля связано с сотрудниками или неисправным имуществом библиотеки, поэтому ГПНТБ СО РАН работает в штатном режиме. Обстоятельства несчастного случая станут известны после официального расследования», — сообщил НГС заместитель директора ГПНТБ по связям с общественностью Антон Веселов.


Также в библиотеке подчеркнули, что у них никогда не случалось инцидентов, которые были бы связаны с насилием и несчастными случаями.

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