Больше сотни домов в Октябрьском районе остались без горячей воды

НГС публикует карту отключений

Горячей воды нет в кварталах от универмага «Октябрьский» до улицы Зыряновской
Горячей воды нет в кварталах от универмага «Октябрьский» до улицы Зыряновской

Сегодня, 11 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска из-за ремонта на теплотрассах без горячей воды и тепла остались больше сотни домов.


«101 многоквартирный дом, 3 детских сада и 8 школ, 2 больницы, 1 вуз. Время: с 06:00 до 22:00. Где: в Октябрьском районе Новосибирска. Причина: ремонтные работы по устранению 5 дефектов на магистральном трубопроводе», — сообщили в пресс-службе СГК.


Эти дома отключили недалеко от «Речного вокзала» на улицах Якушева, Добролюбова, 9 Ноября, Декабристов, Грибоедова, Зыряновская.


Кроме того, без тепла и горячей воды остались и десятки домов в районе улицы Артиллерийской.


«34 многоквартирных дома и 1 школа, 1 детский сад. Время: с 09:00 до 20:00. Где: в Октябрьском районе Новосибирска. Причина: ремонтные работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе в районе 88А дома по ул. Артиллерийская», — отмечается в сообщении СГК.


НГС публикует карту отключений.



Ранее СГК уже предупредила о том, что сразу после завершения отопительного сезона в Новосибирске начнутся масштабные ремонтные работы — энергетики хотят заменить километры труб по всему городу

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