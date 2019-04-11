Больше сотни домов в Октябрьском районе остались без горячей воды

Горячей воды нет в кварталах от универмага «Октябрьский» до улицы Зыряновской

Сегодня, 11 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска из-за ремонта на теплотрассах без горячей воды и тепла остались больше сотни домов.







«101 многоквартирный дом, 3 детских сада и 8 школ, 2 больницы, 1 вуз. Время: с 06:00 до 22:00. Где: в Октябрьском районе Новосибирска. Причина: ремонтные работы по устранению 5 дефектов на магистральном трубопроводе», — сообщили в пресс-службе СГК.





Эти дома отключили недалеко от «Речного вокзала» на улицах Якушева, Добролюбова, 9 Ноября, Декабристов, Грибоедова, Зыряновская.





Кроме того, без тепла и горячей воды остались и десятки домов в районе улицы Артиллерийской.





«34 многоквартирных дома и 1 школа, 1 детский сад. Время: с 09:00 до 20:00. Где: в Октябрьском районе Новосибирска. Причина: ремонтные работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе в районе 88А дома по ул. Артиллерийская», — отмечается в сообщении СГК.





НГС публикует карту отключений.









Ранее СГК уже предупредила о том, что сразу после завершения отопительного сезона в Новосибирске начнутся масштабные ремонтные работы — энергетики хотят заменить километры труб по всему городу.