Следователи возбудили дело о жестоком избиении подростка в Барабинске — подозреваемых трое

«По данным следствия, 7 апреля 2019 года в обеденное время у здания кафе "Империя вкуса", расположенного в городе Барабинске Новосибирской области, трое несовершеннолетних подростков из хулиганских побуждений поочерёдно нанесли удары руками и ногами в область лица 17-летнему несовершеннолетнему», — напомнил Дмитрий Чечулин.

Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Он уточнил, что у избитого мальчика закрытая черепно-мозговая травма и ушибы лица. Барабинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по НСО возбудил уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

При расследовании этого дела следователь проверит сведения о похожих действиях подозреваемых в отношении других подростков.

Ранее жители Барабинска начали пересылать друг другу в социальных сетях видео с жестоким избиением подростка. После этого депутат местного горсовета Константин Терещенко написал заявление в полицию и Следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства видеосъёмки. Сегодня он также опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к участникам драки и попросил их публично извиниться перед пострадавшими.