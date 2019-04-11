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Происшествия
Жестокое избиение школьника

Следователи возбудили дело о жестоком избиении подростка в Барабинске — подозреваемых трое

Теперь хулиганов проверят на причастность к другим дракам

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На видео пострадавшего бьют ногой в лицо

Фото: предоставлено Константином Терещенко

Следователи возбудили уголовное дело об избиении 17-летнего подростка в Барабинске Новосибирской области.

Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

«По данным следствия, 7 апреля 2019 года в обеденное время у здания кафе "Империя вкуса", расположенного в городе Барабинске Новосибирской области, трое несовершеннолетних подростков из хулиганских побуждений поочерёдно нанесли удары руками и ногами в область лица 17-летнему несовершеннолетнему», — напомнил Дмитрий Чечулин.

Он уточнил, что у избитого мальчика закрытая черепно-мозговая травма и ушибы лица. Барабинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по НСО возбудил уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

При расследовании этого дела следователь проверит сведения о похожих действиях подозреваемых в отношении других подростков.

Ранее жители Барабинска начали пересылать друг другу в социальных сетях видео с жестоким избиением подростка. После этого депутат местного горсовета Константин Терещенко написал заявление в полицию и Следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства видеосъёмки. Сегодня он также опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к участникам драки и попросил их публично извиниться перед пострадавшими. 

Ольга Хмелевская
Скриншот предоставлен Константином Терещенко
Видео с личной страницы Константина на facebook.com

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

избиение детейуголовное делоСледственный комитет

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КОММЕНТАРИИ (52)

789456
11 апр 2019 в 13:43

Потерянные для общества личности, толку с них уже не будет.

знаток
11 апр 2019 в 13:59

Будущего у России просто напросто нет, увы...

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Виктория Москвичка
11 апр 2019 в 13:54

Наказать по всей строгости закона надо, чтоб никаких "онижедети" и "не надо ломать им жизни". Никаких мировых и никаких хороших характеристик. Если они уже так себя ведут, они уже потеряны для общества. Желательно, чтоб судебный процесс был предан максимальной огласке. И родителей этих нелюдей тоже привлечь надо.