«В бюджете дыра»: у чиновников нет денег на затопленную дорогу, которую дети обходят по теплотрассе

Власти говорят, что дорогу асфальтировать не положено — формально её не существует

Дети привыкли ходить по теплотрассе, чтобы не ступать в грязь
Дети привыкли ходить по теплотрассе, чтобы не ступать в грязь

Жители посёлка Кирова в Советском районе Новосибирска вынуждены ходить в школы, детсады и больницы в Академгородке по теплотрассе — обычная грунтовая дорога в межсезонье и после дождей утопает в лужах и грязи.


О ситуации под Академгородком написали общественники «Гражданского патруля». По их словам, дети каждый день ходят в школу из посёлка Кирова, который относится к Советскому району, по теплотрассе, которая местами проходит над 10-метровым обрывом. Достучаться до местных властей их родители не могут.


Такая ситуация на этой дороге происходит из года в год. В мае прошлого года местные жители уже жаловались НГС и на грязь, и на школьников на теплотрассе. Тогда в мэрии в ответ на запрос пояснили, что дорогу асфальтировать не собираются. 


«Данный участок является технологическим проездом и не предусматривает твердого покрытия. 


В рамках текущего содержания МКУ "ДЭУ Советского района" проведено грейдирование данного участка», — отвечали чиновники в мае 2018 года. 


Сейчас на участке не осталось и гравия. Общественники отправили жалобы в прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко.


Как рассказала корреспонденту НГС депутат горсовета от округа в Советском районе Наталья Пинус, мэрия не даст денег на ремонт дороги, потому что в бюджете их нет.


«Там был наказ на строительство дороги, которая бы была проезжей. Но, на мой взгляд и на взгляд многих людей, дорога автомобильная там не нужна. Наказ был снят, я просила, чтобы всё-таки они переформатировали его в пешеходную дорогу, но, судя по всему, сделано этого не было. В настоящий момент эта дорога мной включена: мы сформировали в план приоритетных проектов транспортной инфраструктуры Академгородка — там, безусловно, этот участок есть. 


Но когда и как он будет финансироваться — одному богу известно, потому что у нас в городском бюджете большая-пребольшая дыра. 


На этот год у нас семь или восемь наказов по транспортной инфраструктуре, там и тротуары, и велодорожки, и чего там только нет. Это уже было в плане реализации, они уже стояли на этот год к выполнению, всё просчитано, приняты решения, и на это даже город денег не выделяет, потому что у города денег нет», — рассказала Наталья Пинус.


По словам депутата, она ищет деньги на ремонт локальных участков в Академгородке, в том числе и на ремонт дороги до посёлка Кирова. «Если наклянчу на эту дорожку, хотя бы чтобы её отсыпать, то наклянчу. Если нет, то будем дальше биться, чтобы из бюджета эти деньги получать», — заключила она.


Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой объяснить, когда и как отремонтируют дорогу. 


На прошлой неделе на одной из улиц левого берега разлилась огромная лужа посреди дороги — дети плавали по ней на ватрушке

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