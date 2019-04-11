В Новосибирске зацвела мать-и-мачеха
Жёлтые цветы заметил фотограф во время велопрогулки
В Новосибирске зацвела мать-и-мачеха — цветы, которые появляются в начале весны, заметил фотограф Андрей Пристяжнюк в лесу недалеко от Матвеевки в Первомайском районе города.
«Снимал я цветы вчера во время велопрогулки. Увидел цветы и не смог проехать мимо. Остановился и сделал несколько кадров», — рассказал Андрей Пристяжнюк корреспонденту НГС.
Фотограф уточнил, что остановился для съёмки в лесу между остановкой «Приобские электросети» и станцией Матвеевка.
В прошлом году новосибирцы также замечали первую мать-и-мачеху в середине апреля. А в этом году в самом начале апреля уже появились крокусы.
Елена Громкова
Фото Андрея Пристяжнюка