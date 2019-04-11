В Новосибирске зацвела мать-и-мачеха

Жёлтые цветы заметил фотограф во время велопрогулки

Цветы мать-и-мачехи — одни из первых цветов, появляющихся весной
Цветы мать-и-мачехи — одни из первых цветов, появляющихся весной

В Новосибирске зацвела мать-и-мачеха — цветы, которые появляются в начале весны, заметил фотограф Андрей Пристяжнюк в лесу недалеко от Матвеевки в Первомайском районе города.


«Снимал я цветы вчера во время велопрогулки. Увидел цветы и не смог проехать мимо. Остановился и сделал несколько кадров», — рассказал Андрей Пристяжнюк корреспонденту НГС.


Фотограф уточнил, что остановился для съёмки в лесу между остановкой «Приобские электросети» и станцией Матвеевка.


В прошлом году новосибирцы также замечали первую мать-и-мачеху в середине апреля. А в этом году в самом начале апреля уже появились крокусы.

Прочтений: 2211

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено