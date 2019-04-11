Власти рассказали, когда на улицах Новосибирска появится новая дорожная разметка

Дорожники приступят к работе, как только асфальт прогреется до +15 градусов

В первую очередь дорожники планируют обновить разметку в тех местах, где будет проходить массовое празднование Дня Победы

В Новосибирске к майским праздникам обновят дорожную разметку на площади Ленина.







Обновление разметки в этом году начнётся с Красного проспекта, площади Ленина, улицы Станиславского и Морского проспекта, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







«К работам приступим, как только позволят погодные условия. Для нанесения разметки необходимо, чтобы поверхность асфальта прогрелась до +15 градусов, а влажность воздуха не превышала 80%. В первую очередь обновим проезжую часть тех улиц и площадей, где будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы», — цитируют в пресс-центре мэрии начальника МБУ «Новосибирская городская служба парковки» Андрея Романцова.







В мэрии добавили, что наносить разметку на проезжую часть дорожники будут в течение всего лета. Работа пройдёт в два этапа.







«Первый — восстановление краски на дорожном покрытии, второй — разметка, рассчитанная на зимний период», — пояснили в пресс-центре.







В ответ на запрос НГС в мэрии уточнили, что в течение сезона на разметку дорог выделят около 6 миллионов рублей на краску и 10 миллионов — на пластик.





Ранее стало известно, что дорожная служба потратит почти миллиард рублей на ремонт и содержание дорог в Искитимском, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах Новосибирской области.

